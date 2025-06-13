ΗΠΑ: Πιθανή πώληση πυραύλων αέρος-εδάφους στην Ολλανδία αξίας 215 εκατ. δολαρίων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την Πέμπτη την πιθανή πώληση κοινών πυραύλων αέρος-εδάφους (JASSM) και σχετικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ολλανδία, με το εκτιμώμενο κόστος να ανέρχεται στα 215 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.
Η πώληση, η οποία τελεί ακόμη υπό την τελική έγκριση του Κογκρέσου, αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ολλανδίας στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με τις δυνάμεις του NATO.
Κύριος ανάδοχος του έργου είναι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin Corp (LMT.N), όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου.
