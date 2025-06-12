Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, ψήφισε την Πέμπτη με 214 ψήφους υπέρ και 212 κατά, υπέρ της πρότασης του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ακύρωση 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προηγουμένως εγκεκριμένες ομοσπονδιακές δαπάνες.

Το λεγόμενο «πακέτο περικοπών» περιλαμβάνει την ανάκτηση 8,3 δισ. δολαρίων που προορίζονταν για ξένη βοήθεια και 1,1 δισ. δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, η οποία στηρίζει οικονομικά τα δίκτυα NPR και PBS. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προτάσεων περικοπών της Υπηρεσίας Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, το οποίο διευθύνει ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ.

Ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τους Ρεπουμπλικανούς να υπερψηφίσουν το μέτρο, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το νομοσχέδιο για τις περικοπές είναι ΑΠΡΟΚΑΤΑΛΗΠΤΟ και κάθε Ρεπουμπλικάνος στο Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει ‘ΝΑΙ’. Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία!»

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές —ο Μαρκ Αμοντέι (Νεβάδα), ο Μπράιαν Φιτζπάτρικ (Πενσυλβάνια), η Νικόλ Μαλλιωτάκης (Νέα Υόρκη) και ο Μάικ Τέρνερ (Οχάιο)— συντάχθηκαν με 208 Δημοκρατικούς για να καταψηφίσουν την πρόταση. Ορισμένα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος άλλαξαν την ψήφο τους από «όχι» σε «ναι» λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας, όταν έγινε σαφές ότι το μέτρο κινδύνευε να απορριφθεί. Συνολικά, τέσσερις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικανοί απουσίαζαν από την ψηφοφορία.

Το πακέτο περικοπών κατευθύνεται τώρα προς τη Γερουσία, όπου μπορεί να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία και δεν απαιτεί υπερψήφιση από 60 μέλη.

Προβληματισμοί εντός του Ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου

Ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός εντός του Ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου. Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς (Μέιν) έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τις περικοπές στο πρόγραμμα PEPFAR — την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπους για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, που έχει πιστωθεί με τη διάσωση εκατομμυρίων ζωών στην Αφρική.

Αντίστοιχα, η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι (Αλάσκα) αντιτίθεται στις περικοπές στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, υπογραμμίζοντας πως πολλές απομακρυσμένες περιοχές της πολιτείας της εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση αυτή για κρίσιμες υπηρεσίες.

«Όχι μόνο ένα μεγάλο μέρος των κοινοτήτων της Αλάσκας θα στερούνταν των τοπικών προγραμμάτων του, αλλά και τα συστήματα προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές, διακοπές ρεύματος, ειδοποιήσεις για βρασμό νερού και άλλες κρίσιμες ενημερώσεις θα υφίσταντο σοβαρή παρεμπόδιση», δήλωσε η Μουρκόφσκι. «Αυτό που για ορισμένους μπορεί να μοιάζει με αμελητέα δαπάνη, έχει αποδειχθεί ένας ανεκτίμητος και σωτήριος πόρος για την Αλάσκα».

Συνολικά, η εξοικονόμηση των 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό, συγκρινόμενη με τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια νέων ελλειμμάτων που εκτιμάται πως θα προκαλέσει ο νόμος «One Big Beautiful Bill Act» του Τραμπ, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί ασκούν πιέσεις για την έγκριση του ευρύτερου νομοσχεδίου από τη Γερουσία έως τις 4 Ιουλίου.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, από το Νορθ Μπόρνμουθ, καταδίκασε το πακέτο ανακλήσεων ως «απερίσκεπτο», επισημαίνοντας ότι «υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και πλήττει την ικανότητά μας να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό».

«Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να αποσύρουν δισεκατομμύρια δολάρια από τις προσπάθειες διασφάλισης της εσωτερικής ασφάλειας, για να εξυπηρετήσουν μια ακραία ιδεολογική ατζέντα, η οποία συνδέεται με μια βαθιά αντιδημοφιλή πρωτοβουλία, που στο παρελθόν είχε καθοδηγηθεί από τον Έλον Μασκ και στοχεύει στην αποδόμηση του αμερικανικού τρόπου ζωής», τόνισε ο Τζέφρις πριν από την ψηφοφορία.

