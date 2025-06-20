ΗΠΑ: Πίστωση χρόνου στην διπλωματία αλλά και στρατιωτική ετοιμότητα

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στις αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, τη στιγμή που το γεωπολιτικό σκηνικό μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν παραμένει ιδιαίτερα ρευστό. Παράλληλα, σιβυλλικές δηλώσεις από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις για το μέλλον του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Διπλωματικός χρόνος, αλλά υπό πίεση

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ακολουθεί μια επιφυλακτική στάση, δρομολογώντας ένα χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για διπλωματικές ενέργειες προτού εξεταστεί ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύρραξη Ισραήλ-Ιράν, που διανύει πλέον την έβδομη ημέρα. Από διαρροές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προκύπτει ότι εντός της Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι πως μια στρατιωτική ανάμειξη στο Ιράν ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, βασισμένες στα μεταπολεμικά παραδείγματα της Λιβύης, του Ιράκ και του Αφγανιστάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επίμονες δημοσιογραφικές αναφορές που επιβεβαιώνουν τη διατήρηση διαύλων παρασκηνιακής επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στίβεν Γουίτκοφ, φέρεται να συνομιλεί με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αμέσως μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της 13ης Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η επικίνδυνη κατάσταση.

Νετανιάχου: "Δεν είναι σκοπός του πολέμου μία καθεστωτική αλλαγή στο Ιράν"

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Βενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως βασικός στόχος των ισραηλινών επιχειρήσεων είναι η εξάλειψη της ιρανικής στρατιωτικής και πυρηνικής απειλής. Τόνισε μάλιστα πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, περιλαμβάνεται στους εν δυνάμει στόχους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση του Νετανιάχου ότι η ανατροπή του καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους άμεσους στόχους, ωστόσο "η κατάρρευση του ισλαμιστικού καθεστώτος ενδέχεται να προκύψει εκ των πραγμάτων" από τις εξελίξεις.

Οι πληροφορίες θέλουν, δε, τις δυτικόφιλες αραβικές μοναρχίες του Κόλπου να εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου Bloomberg που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Ένταση σε στρατιωτικό επίπεδο – Σε ετοιμότητα οι ΗΠΑ

Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται με ένταση και επικεντρώνονται σε στρατηγικούς στόχους στη Τεχεράνη αλλά και σε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις πυρηνικές υποδομές και τα δυτικά σύνορα του Ιράν. Αντίστοιχα, οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις φαίνεται να επεκτείνονται νοτιότερα, πλήττοντας το Νότιο Ισραήλ.

Παράλληλα, διαπιστώνεται αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο. Σύμφωνα με το CNN, υπάρχει έντονη δραστηριότητα μαχητικών αεροσκαφών στη μεγάλη αμερικανική βάση του Κατάρ, ενώ και η ναυτική βάση στο Μπαχρέιν παραμένει σε επιφυλακή. Αν και οι διπλωματικές προσπάθειες διατηρούνται σε πρώτο πλάνο, φαίνεται πως η στρατιωτική προετοιμασία των ΗΠΑ για ενδεχόμενη κλιμάκωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

