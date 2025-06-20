Νορβηγία: Αύξηση αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ σύμφωνα με τον στόχο του NATO

Η Νορβηγία σχεδιάζει να αυξήσει τις συνολικές δαπάνες της για την άμυνα και την ευρύτερη ασφάλεια στο 5% του ΑΕΠ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον σχεδιαζόμενο κοινό στόχο μεταξύ των κρατών μελών του NATO.

Η Ευρώπη αγωνίζεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά μιας δυνητικής ρωσικής επίθεσης αφού η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται πλέον να είναι ο βασικός εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι τα κράτη μέλη του οργανισμού θα πρέπει να συμφωνήσουν να βάλουν έκαστο στόχο τη δαπάνη του 5% του ΑΕΠ τους σε μέτρα για την άμυνα και την ευρύτερη ασφάλεια όταν συναντηθούν στις 24 και 25 Ιουνίου στη Χάγη.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε τη χώρα μας και να συμβάλουμε στην κοινή μας ασφάλεια με τους συμμάχους μας στο NATO», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Ασφάλεια για τη Νορβηγία είναι να έχει άμυνα που είναι αξιόπιστη, που διαθέτει τον σωστό εξοπλισμό, αρκετούς ανθρώπους και καλά σχέδια», πρόσθεσε.

Η Νορβηγία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, σχεδιάζει να δαπανά 3,5% του ΑΕΠ της στην παραδοσιακή άμυνα, περιλαμβανομένης της οικονομικής της υποστήριξης στον στρατό της Ουκρανίας, και ένα περαιτέρω 1,5% στην ευρύτερη ασφάλεια, σύμφωνα με την πρόταση του Ρούτε, σημείωσε ο Στέρε.

Η Νορβηγία δαπάνησε το 2024 ένα εκτιμώμενο 2,2% του ΑΕΠ της στην άμυνα, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε από το 1,4% που είχε δαπανήσει το 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση τον Απρίλιο της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της χώρας, και η κυβέρνησή της ανακοίνωσε τον Μάιο ότι σκοπεύει οι αμυντικές της δαπάνες για φέτος να ανέλθουν στο 3,3% του ΑΕΠ της.

Η χώρα θα επιτύχει πιθανότατα τον στόχο του 5% τα έτη μετά το 2030, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη σύνοδο κορυφής του NATO την ερχόμενη εβδομάδα, σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς όσον αφορά το αίτημα της Ισπανίας να εξαιρεθεί από το σχέδιο του NATO για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%, ο Στέρε υπέθεσε πως θα εργαστούν για να καταλήξουν σε συναίνεση στη σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας.

Η Νορβηγία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που μπορεί να χρηματοδοτήσει αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε περαιτέρω δανεισμό, έχοντας στη διάθεσή της κρατικό επενδυτικό ταμείο περίπου 2 τρισεκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.