Γάζα: 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 43 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 26 περίμεναν για να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό στον παλαιστινιακό θύλακα

Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για βοήθεια κοντά στον διάδρομο της Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν κάθε μέρα σε διάφορους τομείς του θύλακα, με την ελπίδα να παραλάβουν τρόφιμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, άλλοι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε διαφορετικά σημεία από βομβαρδισμούς ή πυρά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

