Ο Μακρόν ζητά από την Ευρώπη να αυξήσει τις επενδύσεις στο διάστημα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε την επιτάχυνση της ανάπτυξης δορυφόρων, καθώς παρουσίασε μια νέα διαστημική στρατηγική σήμερα

Emmanuel Macron

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ των σχεδίων για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό πρωταθλητή κατασκευής δορυφόρων και ζήτησε την επιτάχυνση της ανάπτυξης δορυφόρων, καθώς παρουσίασε μια νέα διαστημική στρατηγική στην Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού την Παρασκευή.

Μιλώντας μετά την κίνηση της Γαλλίας να αναλάβει τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης δορυφόρων Eutelsat ETL.PA, ο Μακρόν ζήτησε την επιτάχυνση των προσπαθειών σε όλους τους τομείς, από την εκτόξευση έως την κατασκευή δορυφόρων και τις υπηρεσίες τύπου Starlink, καθώς ανακήρυξε το διάστημα ως το επόμενο «μέτρο ισχύος», όπως μεταδίδει το Reuters.

