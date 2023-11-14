Οι Ισραηλινές δυνάμεις λένε ότι η 162η Μεραρχία τους —η οποία εισήλθε στη Γάζα από τα βόρεια— ολοκλήρωσε την κατάληψη του στρατοπέδου al-Shati και σύντομα θα συνδεθεί με την 36η Μεραρχία που εισήλθε στη Λωρίδα από τα ανατολικά, φτάνοντας στην ακτή.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι ο αλ Σάτι ήταν ένα κύριο προπύργιο της Χαμάς. «Μέσα στο στρατόπεδο υπάρχουν πολλές εχθρικές υποδομές και πολλές δυνάμεις της Χαμάς ήταν συγκεντρωμένες εκεί, συμπεριλαμβανομένου του τάγματος αλ-Σάτι, το οποίο πήρε κεντρικό μέρος στις [επιθέσεις] της 7ης Οκτωβρίου», αναφέρει.

IDF says its 162nd Division — which entered Gaza from the north — has completed the capture of the al-Shati camp, and will soon link up with the 36th Division which entered the Strip from the east, reaching the coast.



Η 162η Μεραρχία είχε προωθηθεί νότια από τη βόρεια Γάζα όταν ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση πριν από δυόμισι εβδομάδες, κατευθυνόμενη προς την πόλη της Γάζας και αντιμετώπισε αντίσταση στο στρατόπεδο al-Shati τις τελευταίες ημέρες.

Υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις συγκρούσεις με στελέχη της Χαμάς στο αλ Σάτι τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον στρατό, σχεδόν κάθε άλλο σπίτι στο στρατόπεδο ήταν παγιδευμένο από εκρήξεις.

Περίπου 150.000 με 200.000 Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει τον καταυλισμό καθώς εισήλθαν τα ισραηλινά στρατεύματα. Τα στρατεύματα της μεραρχίας πολέμησαν περίπου 200 στελέχη της Χαμάς στο al-Shati.

Ο στρατός πιστεύει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του αλ Σάτι, αν και μπορεί να υπάρξουν ακόμα επεισόδια. Λέει ότι τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην περιοχή διαλύθηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

Η 162η Μεραρχία εργάζεται τώρα για να καθαρίσει μεθοδικά την περιοχή al-Shati από οποιαδήποτε υποδομή της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των κρυπτών όπλων.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναλύει επίσης τις άλλες επιχειρήσεις της μεραρχίας στη βόρεια Γάζα, λέγοντας ότι επέφερε «σημαντικά πλήγματα» στις υποδομές και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς.

Σύμφωνα με το IDF, η μεραρχία βρήκε και κατέστρεψε περισσότερα από 160 φρεάτια τούνελ, έπληξε περίπου 2.800 τοποθεσίες της Χαμάς και σκότωσε περίπου 1.000 τρομοκράτες και ανώτερους διοικητές.

Η μεραρχία πραγματοποίησε επιδρομή και κατέλαβε αυτά που λέει ο Ισραηλινός Στρατός ως «στρατηγικά και βασικά πλεονεκτήματα» της Χαμάς στη βόρεια Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του οχυρού του Outpost 17, της λεγόμενης «στρατιωτικής συνοικίας» της πόλης της Γάζας, Νοσοκομείο Rantisi — το οποίο οι Ισραηλινοί υποπτεύονται ότι χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς να κρατήσει ισραηλινούς ομήρους — και το φυλάκιο Bader.

Λέει ότι η 401η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία της Μεραρχίας και η Ταξιαρχία Πεζικού Givati ​​οδήγησαν τον ελιγμό στο al-Shati, καταστρέφοντας δεκάδες τοποθεσίες της Χαμάς με βομβαρδισμούς αρμάτων μάχης και καλώντας σε αεροπορικές επιδρομές.

Η Ταξιαρχία Πεζικού Nahal της μεραρχίας, εν τω μεταξύ, κατέλαβε το κύριο φυλάκιο της Χαμάς στο al-Shati και κατέστρεψε την υποδομή της, σκοτώνοντας τρομοκράτες στη διαδικασία και κρατώντας άλλους για ανάκριση από τη Shin Bet στο Ισραήλ, λέει ο IDF.

Η Ταξιαρχία Καταδρομών της μεραρχίας επιχειρούσε στο βόρειο τμήμα του al-Shati για να εντοπίσει τρομοκράτες. Επιχείρησε επίσης βαθύτερα στο στρατόπεδο, καταστρέφοντας υποδομές της Χαμάς και επιδρομές σε κτίρια που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες αναφέρουν ότι οι στρατιώτες βρήκαν μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και μια κρύπτη όπλων.

Ο διοικητής της 162ης Μεραρχίας Ταξ. Ο στρατηγός Ίτζικ Κοέν χαιρετίζει τις επιχειρήσεις, λέγοντας ότι ο στρατός «εξαρθρώνει τα κέντρα μάζας και τις δυνατότητες της Χαμάς που έχει δημιουργήσει η οργάνωση με τα χρόνια».

«Οι δυνάμεις της μεραρχίας σκότωσαν πάνω από 1.000 τρομοκράτες από την αρχή του ελιγμού εδάφους και μείωσαν κατά περίπου 80 τοις εκατό την ποσότητα των πυραύλων προς το Ισραήλ από τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας», προσθέτει ο Κοέν.

