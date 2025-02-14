Αυξανόμενη απειλή των κυβερνοαπατών που ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη

Αυξανόμενες βαίνουν οι κυβερνοαπειλές, που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη – καθώς, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, μαζί της εξελίσσονται και οι απειλές στον ψηφιακό κόσμο. Όπως διαπιστώνουν οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας, τα εργαλεία AI, όπως το ChatGPT και το DeepSeek, έχουν γίνει όπλα στα χέρια κυβερνοεγκληματιών, επιτρέποντας τους να δημιουργούν κακόβουλο περιεχόμενο, που είναι δύσκολο να διακριθεί από το πραγματικό.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Check Point, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατρέψει τις απάτες του κυβερνοχώρου από απλές απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) σε εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης. Χρησιμοποιώντας deepfake τεχνολογία και λογισμικό κλωνοποίησης φωνής, οι απατεώνες μπορούν να δημιουργήσουν ψεύτικες βιντεοκλήσεις, φωνητικά μηνύματα ή συνομιλίες, που μιμούνται τέλεια έναν έμπιστο φίλο ή συγγενή.

“Η αληθοφάνεια αυτών των απατών καθιστά την αναγνώρισή τους ακόμα πιο δύσκολη, ενισχύοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και εκπαίδευση στους διαδικτυακούς κινδύνους”, επισημαίνει η εταιρεία.

Στο μεταξύ, όπως διαπιστώνει η Check Point, οι νέοι, που έχουν ενσωματώσει το διαδίκτυο στην καθημερινότητά τους, αποτελούν τον πιο ευάλωτο πληθυσμό απέναντι σε αυτές τις απειλές. Χώρες, όπως η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία, έχουν ήδη λάβει μέτρα, περιορίζοντας την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Instagram. Αυτό αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι νέοι χρήστες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη διαδικτυακή εξαπάτηση και παραπληροφόρηση.

Πώς να θωρακίσουμε το Διαδίκτυο

Η αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, που υποστηρίζονται από AI απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, σύμφωνα με τους ειδικούς:

Εκπαίδευση στην ψηφιακή ασφάλεια : Τα σχολεία πρέπει να ενσωματώσουν μαθήματα για την αναγνώριση των ηλεκτρονικών απατών, την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τη σημασία των ισχυρών κωδικών πρόσβασης.

: Τα σχολεία πρέπει να ενσωματώσουν μαθήματα για την αναγνώριση των ηλεκτρονικών απατών, την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και τη σημασία των ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Ισχυρότεροι μηχανισμοί προστασίας : Οι γονείς χρειάζονται φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία παρακολούθησης που σέβονται την ιδιωτικότητα, αλλά προστατεύουν τα παιδιά από επικίνδυνο περιεχόμενο.

: Οι γονείς χρειάζονται φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία παρακολούθησης που σέβονται την ιδιωτικότητα, αλλά προστατεύουν τα παιδιά από επικίνδυνο περιεχόμενο. Διαφάνεια από τις τεχνολογικές εταιρείες : Οι πλατφόρμες πρέπει να αποκαλύπτουν πώς χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών, παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.

: Οι πλατφόρμες πρέπει να αποκαλύπτουν πώς χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών, παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Υποστηρικτικές δομές για θύματα απάτης : Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν διαθέσιμες γραμμές βοήθειας και μέσα αποκατάστασης για τα θύματα κυβερνοεπιθέσεων, βοηθώντας τους να ανακάμψουν και να εκπαιδευτούν από την εμπειρία τους.

Περί ψηφιακής υγιεινής

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η καταπολέμηση των απειλών, που δημιουργούνται από την AI, απαιτεί συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, τεχνολογικών εταιρειών, εκπαιδευτικών και χρηστών. Ρυθμιστικά μέτρα και καινοτόμες λύσεις ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης, που ενδυναμώνουν τους πολίτες να προστατεύονται αποτελεσματικά.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι ακόλουθες πρακτικές συμβάλλουν στη θωράκιση της διαδικτυακής μας ασφάλειας:

Ισχυροί, Μοναδικοί Κωδικοί Πρόσβασης : Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς κωδικούς για κάθε ιστότοπο και συμπεριλάβετε κεφαλαία, αριθμούς και σύμβολα.

: Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς κωδικούς για κάθε ιστότοπο και συμπεριλάβετε κεφαλαία, αριθμούς και σύμβολα. Έλεγχος Ταυτότητας Δύο Παραγόντων (2 FA ) : Ενισχύστε την ασφάλεια των λογαριασμών σας προσθέτοντας επιπλέον επίπεδα προστασίας.

: Ενισχύστε την ασφάλεια των λογαριασμών σας προσθέτοντας επιπλέον επίπεδα προστασίας. Προσοχή στις Προσωπικές Πληροφορίες : Περιορίστε τη δημόσια κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στα κοινωνικά δίκτυα.

: Περιορίστε τη δημόσια κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επαλήθευση Επικοινωνιών : Αν λαμβάνετε ύποπτα μηνύματα, επαληθεύστε την ταυτότητα του αποστολέα πριν απαντήσετε.

: Αν λαμβάνετε ύποπτα μηνύματα, επαληθεύστε την ταυτότητα του αποστολέα πριν απαντήσετε. Τακτικές Ενημερώσεις Λογισμικού : Οι ενημερώσεις βοηθούν στην προστασία των συσκευών από γνωστές ευπάθειες.

: Οι ενημερώσεις βοηθούν στην προστασία των συσκευών από γνωστές ευπάθειες. Συνεχής Ενημέρωση και Εκπαίδευση : Η κατανόηση των τελευταίων μεθόδων κυβερνοεγκλήματος βοηθάει στην πρόληψη.

