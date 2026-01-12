Η πανδημία του κορωνοϊού δεν σκότωσε ανθρώπους μόνο άμεσα. Φαίνεται ότι επιτάχυνε και μια μακροχρόνια ανατροπή στην τάση των θανάτων από καρδιακή ανεπάρκεια στις ΗΠΑ, με τη θνησιμότητα να αυξάνεται πιο γρήγορα από το 2020 και μετά, ύστερα από συνεχόμενα χρόνια πτώσης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι αυξήσεις είναι πιο έντονες στους νεότερους ενήλικες και στους αφροαμερικανούς, γεγονός που παραπέμπει σε διαταραχές στη φροντίδα υγείας και σε επιδείνωση καταστάσεων όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η υπέρταση, οι οποίες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Journal of the American College of Cardiology.

Η καρδιακή ανεπάρκεια έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σαφή σημάδια του μακροχρόνιου αντίκτυπου της πανδημίας στα χρόνια νοσήματα. Σε αντίθεση με τα εμφράγματα ή τα εγκεφαλικά επεισόδια, που είναι αιφνίδια γεγονότα, η καρδιακή ανεπάρκεια αντανακλά σωρευτική βλάβη και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κενά στη συστηματική φροντίδα και στη μακροχρόνια διαχείριση.

Το μοτίβο αυτό αντανακλά τη σύγκλιση πολλών παραγόντων και όχι μία μόνο αιτία, δήλωσε ο εκ των συγγραφέων της μελέτης, Χάρλαν Κρούμχολτς, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο Yale και αρχισυντάκτης του περιοδικού. Οι αυξανόμενοι καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου εμφανίζονται εδώ και χρόνια σε όλο και μικρότερες ηλικίες και δεν «πάγωσαν» κατά την πανδημία, ενώ οι διακοπές στη φροντίδα, οι καθυστερημένες διαγνώσεις και η αποσπασματική παρακολούθηση άφησαν ορισμένους ασθενείς πιο εκτεθειμένους, είπε.

«Αυτό που βλέπουμε αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό επιδείνωσης των καρδιομεταβολικών κινδύνων, δομικών και συστημικών αποτυχιών στο σύστημα υγείας και των παρατεταμένων επιπτώσεων των διαταραχών της εποχής της πανδημίας, και όχι κάποια νέα βιολογία καθεαυτή», ανέφερε ο Κρούμχολτς σε email.

Σε εθνικό επίπεδο, τα ποσοστά θανάτων από καρδιακή ανεπάρκεια, προσαρμοσμένα ως προς την ηλικία, μειώνονταν από το 1999 έως περίπου το 2011, πριν αλλάξουν πορεία. Η άνοδος επιταχύνθηκε κατά την αρχική περίοδο της Covid και συνεχίστηκε, με ιδιαίτερα απότομες αυξήσεις μεταξύ ενηλίκων κάτω των 65 ετών, ανδρών, Μαύρων, αγροτικών πληθυσμών και κατοίκων του Νότου και της μεσοδυτικής Αμερικής, σύμφωνα με την έκθεση.

Η καρδιακή ανεπάρκεια αναφέρθηκε ως η κύρια αιτία σε περισσότερους από 92.000 θανάτους στις ΗΠΑ το 2024 και ως συνεισφέρουσα αιτία σε πάνω από 423.000 ακόμη, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας. Τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν υψηλότερα στους ηλικιωμένους, όμως οι πιο απότομες αυξήσεις καταγράφηκαν σε νεότερες και μεσήλικες ηλικιακές ομάδες, μια ασυνήθιστη μετατόπιση που έχει ανησυχήσει τους καρδιολόγους.

Τα ευρήματα προσθέτουν στοιχεία ότι το καρδιαγγειακό κόστος της πανδημίας δεν τελείωσε όταν τα νοσοκομεία επαναλειτούργησαν πλήρως ή όταν έγιναν διαθέσιμα τα εμβόλια. Αν η θνησιμότητα από καρδιακή ανεπάρκεια συνεχίσει να αυξάνεται, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κυρίαρχο παράγοντα θανάτων από καρδιοπάθειες στη μεταπανδημική περίοδο, απειλώντας να ανατρέψει δεκαετίες προόδου, ιδίως για πληθυσμούς που ήδη φέρουν το μεγαλύτερο βάρος χρόνιων νοσημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.