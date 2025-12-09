Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) των ΗΠΑ διερευνά θανάτους που ενδεχομένως σχετίζονται με τα εμβόλια κατά της COVID-19 σε διάφορες ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο μιας έρευνας ασφάλειας, η οποία ακολούθησε ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν πιθανότατα «εξαιτίας» των εμβολιασμών κατά του ιού.

Ωστόσο, το HHS δεν διευκρίνισε ποιες ηλικιακές ομάδες θα συμπεριληφθούν στην έρευνα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, Μάρτι Μακάρι, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι εξετάζονται θάνατοι που πιθανώς σχετίζονται με τα εμβόλια σε άτομα νεαρής ηλικίας.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής ιατρικός και επιστημονικός διευθυντής του οργανισμού, Βινάι Πρασάντ, είχε δηλώσει στο προσωπικό σε υπόμνημα ότι τα εμβόλια κατά της COVID πιθανότατα συνέβαλαν στον θάνατο τουλάχιστον 10 παιδιών που πέθαναν από μυοκαρδίτιδα.

Η Moderna επανέλαβε την προηγούμενη δήλωσή της ότι δεν υπήρχαν νέες ή ακοινοποίητες ανησυχίες για την ασφάλεια σε παιδιά ή σε έγκυες γυναίκες σχετικά με το εμβόλιο COVID Spikevax που βασίζεται στο mRNA.

Η Pfizer, η οποία διαθέτει στην αγορά ένα ακόμη εμβόλιο COVID που βασίζεται σε mRNA σε συνεργασία με την BioNTech, επιβεβαίωσε επίσης την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Πηγή: skai.gr

