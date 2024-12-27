Φόβος και αβεβαιότητα εξαπλώνονται σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Κάποια πανεπιστήμια συστήνουν στους ξένους φοιτητές τους να επιστρέψουν νωρίτερα από το χειμερινό διάλειμμα εν μέσω δεσμεύσεων για άλλη μια ταξιδιωτική απαγόρευση, όπως αυτή που καθήλωσε φοιτητές στο εξωτερικό στις αρχές της προηγούμενης θητείας του Τραμπ.

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο ξένοι φοιτητές εγγράφηκαν σε αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της προηγούμενης ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε άτομα από κατά κύριο λόγο μουσουλμανικές χώρες και την ανάκληση της φοιτητικής βίζας «ριζοσπαστικών αντιαμερικανών και αντισημιτών αλλοδαπών».

Οι ξένοι φοιτητές γενικά έχουν βίζα που τους επιτρέπουν να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, αλλά δεν παρέχουν νομική οδό για να παραμείνουν στη χώρα.

«Είναι μια τρομακτική εποχή για τους διεθνείς φοιτητές» είπε ο Pramath Pratap Misra, 23 ετών, φοιτητής από την Ινδία που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης φέτος με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες. Το NYU είχε τους περισσότερους ξένους φοιτητές στις ΗΠΑ -περισσότερους από 27.000- κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος.

Ορισμένα πανεπιστήμια προτρέπουν τους φοιτητές να αναβάλουν ή να διακόψουν άμεσα τα ταξιδιωτικά σχέδια εκτός των ΗΠΑ πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ.

Το Πανεπιστημίο Cornell συμβούλεψε τους φοιτητές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου στις 21 Ιανουαρίου ή να «επικοινωνήσουν με έναν σύμβουλο σχετικά με τα ταξιδιωτικά σας σχέδια και να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις».

«Μια ταξιδιωτική απαγόρευση είναι πιθανό να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ορκωμοσία» προειδοποίησε το πανεπιστήμιο τους φοιτητές στα τέλη του περασμένου μήνα.

«Η απαγόρευση είναι πιθανό να περιλαμβάνει πολίτες των χωρών που στοχοποιήθηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ: Κιργιστάν, Νιγηρία, Μιανμάρ, Σουδάν, Τανζανία, Ιράν, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Συρία, Βενεζουέλα, Υεμένη και Σομαλία. Θα μπορούσαν να προστεθούν νέες χώρες σε αυτόν τον κατάλογο, ιδιαίτερα η Κίνα και η Ινδία.»

Στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, το οποίο είχε περισσότερους από 17.000 διεθνείς φοιτητές κατά τη διάρκεια του περασμένου ακαδημαϊκού έτους, οι υπεύθυνοι προέτρεψαν τους ξένους φοιτητές με ένα email να επιστρέψουν στις ΗΠΑ μία εβδομάδα πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το USC έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών φοιτητών στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.