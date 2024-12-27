Η πυροσβεστική της Αυστραλίας μαζί με δυνάμεις του στρατού προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων, που ξέσπασε περίπου μία εβδομάδα και συνεχίζει να μαίνεται σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, στην πολιτεία Βικτόρια (νοτιοανατολικά).

Το μεγαλύτερο μέτωπο μαίνεται στο εθνικό πάρκο Γκράμπιανς. Η φωτιά έχει μετατρέψει σε αποκαΐδια 740.000 στρέμματα κι απέχει κάπου 240 χιλιόμετρα από τη μεγαλούπολη της Μελβούρνης, τόνισε στο αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο Λουκ Χέγκαρτι, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων και ελέγχου στην πολιτεία Βικτόρια.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων και ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί ως αυτό το στάδιο κανένα θύμα, ούτε έχει καταστραφεί κανένα σπίτι,

«Μιλάμε για μια πυρκαγιά που έχει χονδρικά μέγεθος ίσο με την έκταση της Σιγκαπούρης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκαρτι.

Οι συνθήκες βελτιώνονται μεν, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ακόμη για να ελεγχθεί η πυρκαγιά, καθώς η περίμετρός της ξεπερνά τα 360 χιλιόμετρα, πρόσθεσε.

Αυτό σημαίνει πως «πρέπει να διανύσουμε, με τα πόδια, με οχήματα ή με αεροσκάφη όλη την περίμετρο της φωτιάς για να είμαστε βέβαιοι πως την έχουμε υπό έλεγχο (...) δεν είναι εύκολη υπόθεση», εξήγησε ο κ. Χέγκαρτι.

