Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν ότι παραιτείται, υποστηρικτές και επικριτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον με πλακάτ στα χέρια ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο.

«Αντίο Τζο!» έγραφε ένα από αυτά.

«Το μέλλον μου είναι πιο λαμπρό χάρη σε σένα» έγραφε ένα άλλο πάνω σε ένα παιδικό καρότσι.

Πηγή: skai.gr

