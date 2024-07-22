Λογαριασμός
«Αντίο Τζο!»: Υποστηρικτές του αποχαιρετούν τον Μπάιντεν με πλακάτ έξω από τον Λευκό Οίκο (Φωτογραφίες)

Υποστηρικτές του πρώην προέδρου με πλακάτ στα χέρια τον αποχαιρετούν

Μπαιντεν

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν ότι παραιτείται, υποστηρικτές και επικριτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον με πλακάτ στα χέρια ευχαριστώντας τον αμερικανό πρόεδρο.

«Αντίο Τζο!» έγραφε ένα από αυτά. 

«Το μέλλον μου είναι πιο λαμπρό χάρη σε σένα» έγραφε ένα άλλο πάνω σε ένα παιδικό καρότσι.

Μπαιντεν

Μπαιντεν

Μπαιντεν

