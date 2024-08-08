ΗΠΑ: Οι αμβλώσεις αυξήθηκαν, παρά τους περιορισμούς από το 2022

Ο αριθμός των αμβλώσεων στις ΗΠΑ αυξήθηκε αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο αναίρεσε πριν από δύο και πλέον χρόνια, το 2022, την ομοσπονδιακή συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, επιτρέποντας σε 22 πολιτείες να επιβάλλουν έκτοτε νομικούς περιορισμούς ή να την απαγορεύσουν, σύμφωνα με μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού (Society of Family Planning, SFP), η οποία δίνει αγώνα για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, το πρώτο τρίμηνο του 2024 γίνονταν κατά μέσον όρο 98.990 αμβλώσεις σε μηνιαία βάση, αριθμός υψηλότερος από τα αντίστοιχα διαστήματα του 2022 και του 2023.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή της, η οργάνωση αποδίδει μεγάλο μέρος της αύξησης στα χάπια άμβλωσης, σκευάσματα που μπορούν να συνταγογραφούνται με ιατρική γνωμάτευση που εκδίδεται εξ αποστάσεως. Το ποσοστό των αμβλώσεων που έγιναν με αυτόν τον τρόπο πέρασε από το 4 στο 20% σε εθνικό επίπεδο από το 2022.

Τον Ιούνιο του 2022, η συντηρητική πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ενισχύθηκε έπειτα από διορισμούς που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναίρεσε την ομοσπονδιακή συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση περιοριστικών νόμων —οι οποίοι φθάνουν ως την απόλυτη απαγόρευση— σε πολιτείες όπου κυβερνά η αμερικανική δεξιά.

Ωστόσο, οι πολιτείες όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί αποφάσισαν απεναντίας να θεσπίσουν «νόμους-ασπίδες», για την προστασία γιατρών που κάνουν εξετάσεις κι εκδίδουν γνωματεύσεις εξ αποστάσεως, ακόμη και όταν πρόκειται για ασθενείς σε πολιτείες όπου εφαρμόζονται περιορισμοί και απαγορεύσεις της άμβλωσης.

Σύμφωνα με την SFP, γίνονταν κατά μέσο όρο 9.200 αμβλώσεις χάρη στην προστασία αυτών των νόμων από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2024, αριθμός αυξημένος κατά 16% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Η μελέτη της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού δείχνει επίσης ότι καταγράφτηκε αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των αμβλώσεων σε πολιτείες όπου εγκρίθηκαν περιορισμοί ή απαγορεύσεις από το 2022. Οι πιο εντυπωσιακές πτώσεις καταγράφτηκαν στο Τέξας, στην Τζόρτζια, στο Τενεσί, στη Λουιζιάνα και στην Αλαμπάμα.

Το δικαίωμα στην άμβλωση, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα γενικά, είναι ανάμεσα στα κυριότερα θέματα συζήτησης ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου. Η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις υπόσχεται πως θα αποκαταστήσει εκ νέου προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αν εκλεγεί.

Μέμφεται εξάλλου συχνά τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο που διαδραμάτισε ονομάζοντας τρεις συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο προτού ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης πάρει την απόφαση να την αναιρέσει το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.