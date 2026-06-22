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Στο νοσοκομείο 2 ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες στην εργαζόμενη που τους το πούλησε

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες, έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών

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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες, έπειτα από κατανάλωση αλκοολούχου ποτού που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης.

Μαζί με τις δύο 15χρονες βρισκόταν μία ακόμη ανήλικη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών μία εργαζόμενη στο κατάστημα, 21 ετών, η οποία κατηγορείται ότι πούλησε το αλκοόλ στις τρεις νεαρές.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικοι συλλήψεις
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