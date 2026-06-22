Νέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα της επιμονής των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων και της συνδρομής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν στην υπόθεση, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς ειδικό κλιμάκιο μετέβη από την Αθήνα στα Χανιά για τη συλλογή και ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων.

Αναφερόμενη στα κίνητρα της δολοφονίας, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα δεν έχει προκύψει ερωτικό υπόβαθρο, παρά τα σχετικά σενάρια που έχουν διατυπωθεί.

«Έχει αναφερθεί η προστριβή για το σπίτι ως κίνητρο, κατά την ομολογία του κατηγορούμενου. Δεν υπάρχει όμως η ίδια η γυναίκα για να δώσει τη δική της εκδοχή, οπότε προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές αναμένουν να αντλήσουν επιπλέον στοιχεία από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, το οποίο ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της ημέρας του εγκλήματος.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο 43χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε την 45χρονη, καθώς και τις ενέργειες που ακολούθησε προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του και να αποκρύψει τη σορό.

«Όταν οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν συγκεκριμένα δεδομένα και τα έθεσαν ενώπιόν του, ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός είχε σφίξει ασφυκτικά γύρω του και οδηγήθηκε στην ομολογία», τόνισε.

«Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από ένα μέσα για τη δολοφονία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, επισημαίνοντας ότι η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μέσα για την ανθρωποκτονία.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το συγκεκριμένο έγκλημα. Από τα πρώτα μακροσκοπικά ευρήματα προκύπτει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μέσο, αλλά περισσότερα από ένα. Μέχρι να ολοκληρώσει την πράξη του και να αφαιρέσει τη ζωή αυτής της γυναίκας, δεν σταμάτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσε και η σύζυγος του κατηγορούμενου, καθώς οι αστυνομικοί αναζητούσαν κρίσιμα στοιχεία από πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε επίσης ότι ο 43χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, χωρίς ωστόσο να έχει εμπλακεί ποτέ σε υπόθεση αντίστοιχης βαρύτητας.

Όπως σημείωσε, ο κατηγορούμενος εργαζόταν και ζούσε επί χρόνια στην τοπική κοινωνία, χωρίς να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα ή καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα συνέδραμαν τις έρευνες παρέχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις της 45χρονης πριν από την εξαφάνισή της.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα πλήρη πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των ψηφιακών αναλύσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμπληρώσουν το παζλ της άγριας δολοφονίας που συγκλόνισε την Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

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