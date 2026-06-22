Ημαθία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι - Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας όταν οι Πυροσβεστικές αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ενός αυτοκινήτου μέσα σε αρδευτικό κανάλι με νερό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Αλεξάνδρειας.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν το όχημα, το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων πραγματοποίησαν διάνοιξη του οχήματος και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα.

Αφού ανέσυραν τη σορό, στη συνέχεια αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα το οποίο εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.