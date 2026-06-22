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Ημαθία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι - Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν το όχημα, το ρυμούλκησαν προς την όχθη και βρήκαν τη σορό του άτυχου άνδρα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας όταν οι Πυροσβεστικές αρχές ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ενός αυτοκινήτου μέσα σε αρδευτικό κανάλι με νερό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Αλεξάνδρειας.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν το όχημα, το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων πραγματοποίησαν διάνοιξη του οχήματος και εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα.

Αφού ανέσυραν τη σορό, στη συνέχεια αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ημαθία τροχαίο
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