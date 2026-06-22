Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που «έτρεχε» με 195 χλμ/ώρα στην ε.ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο οδηγούσε, τα ξημερώματα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Εις βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με την οποία οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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