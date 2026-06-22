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Υπό έλεγχο η φωτιά σε ρυμουλκό στο ιδιωτικό ναυπηγείο της Σαλαμίνας - Δεν υπάρχουν τραυματισμοί

Συναγερμός το πρωί της Δευτέρας στη Σαλαμίνα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πλοιάριο που βρισκόταν εντός ναυπηγείου - Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα

UPDATE: 10:27
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Σαλαμίνα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ρυμουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχουν μεταβεί στην περιοχή για τον συντονισμό των ενεργειών και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαλαμίνα Ναυπηγεία Σαλαμίνας Πυροσβεστική
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