Μετά τις ανακοινώσεις χθες, η Δευτέρα είναι ημέρα παρουσίασης για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκός. Ο Σέρβος τεχνικός θα μιλήσει για πρώτη φορά στα media μετά την επιστροφή του στον πράσινο πάγκο.

Η εκδήλωση, παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα γίνει στο members club του Telekom Center, ενώ αναμένεται κοσμοσυρροή, καθώς οι οπαδοί της ομάδας θα δώσουν βροντερό «παρών» για να τον υποδεχτούν πίσω στο «τριφύλλι» μετά από 14 χρόνια.

Ο «Ζοτς» θα μιλήσει για την απόφασή του να πει το «ναι», αλλά και πώς σχεδιάζει την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Μια μέρα που… ήδη άρχισε, καθώς είναι ήδη σε διαρκή επαφή με τη διοίκηση για να προχωρήσουν οι εκκρεμείς υποθέσεις.

Αρχικά, πιθανώς και μέσα στη μέρα να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για τη στελέχωση του προπονητικού τιμ. Από τη Σερβία προέκυψε πως θα τον ακολουθήσουν στον Παναθηναϊκό οι δύο βασικοί του συνεργάτες στην Παρτίζαν, ο Ισπανός Τζόζεπ Μαρία Ιθκιέρδο και ο Σέρβος Βλάντιμιρ Άντροϊτς. Σε αυτούς θα προστεθούν τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να παραμείνουν και 1-2 άτομα από το ελληνικό σταφ του Εργκίν Αταμάν.

Στο τεχνικό τιμ δεν αποκλείεται να είναι ο Μάικ Μπατίστ, που είναι βοηθός προπονητή στους Ράπτορς αλλά ένα πιθανό κάλεσμα από τον Ομπράντοβιτς δεν θα τον αφήσει ασυγκίνητο. Έχουν ακουστεί ακόμη και τα ονόματα του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι επίσης… ορθάνοιχτη, όχι όμως στο τεχνικό τιμ, αλλά σε έναν ευρύτερο ρόλο στην ΚΑΕ.

Από εκεί και πέρα, θα τρέξουν και τα μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός εκτιμάται πως θα κάνει 4-5 προσθήκες, με την απόκτηση σίγουρα δύο γκαρντ και δύο σέντερ αλλά και ενός φόργουορντ. Λόγω των περιορισμένων επιλογών της αγοράς, οι «πράσινοι» δεν αποκλείεται καθόλου να κληθούν να σπάσουν συμβόλαια πληρώνοντας σημαντικά ποσά για να πάρουν τους παίκτες που θα τους υποδείξει ο «Ζοτς», ενώ πολύ πιθανή είναι και η στροφή στην αγορά των ΗΠΑ, για Ευρωπαίους που παίζουν εκεί αλλά όχι μόνο. Παίκτες όπως ο Ίζαακ Μπόνγκα και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σίγουρα αρέσουν, ωστόσο αμφότεροι έχουν προτεραιότητα το ΝΒΑ και οι υποθέσεις τους ίσως καθυστερήσουν μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Ιουλίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.