Ebury: Το δολάριο εκτινάσσεται μετά τη σκληρή στάση της Fed

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η Fed, υπό τον Kevin Warsh, φαίνεται να ανησυχεί σαφώς περισσότερο για τον πληθωρισμό απ’ όσο ανέμεναν οι αγορές, αν κρίνει κανείς από την πρώτη συνέντευξη Τύπου του στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας. Τα μισά ακριβώς μέλη της συνεδρίασης αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων το 2026, και η αγορά συμφωνεί μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη άνοδος στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ένα ράλι ανακούφισης στα μακροπρόθεσμα ομόλογα και νέα ισχυρή άνοδος του δολαρίου έναντι σχεδόν κάθε βασικού νομίσματος διεθνώς.

Ακόμη και η ισχυρή αγορά μετοχών κλονίστηκε πρόσκαιρα μετά τη συνεδρίαση της FOMC, αν και έως το τέλος της εβδομάδας είχε σε μεγάλο βαθμό ανακτήσει τις απώλειές της. Τα νομίσματα της περιφέρειας του Ειρηνικού υπεραπέδωσαν σε σχετικούς όρους, στηριζόμενα από τις πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Τώρα που οι βασικές συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών του Ιουνίου έχουν ολοκληρωθεί, η προσοχή αυτή την εβδομάδα επιστρέφει στο οικονομικό μέτωπο. Το βασικό ενδιαφέρον θα στραφεί στους δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρόδρομους δείκτες για τον αντίκτυπο που θα έχει η ειρηνευτική συμφωνία στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Οι εκθέσεις για όλες τις μεγάλες οικονομικές περιοχές θα δημοσιευθούν την Τρίτη. Καθοριστική θα είναι επίσης η έκθεση για τον πληθωρισμό PCE του Ιουνίου στις ΗΠΑ, δεδομένης της νέας, όπως φαίνεται, έμφασης της Federal Reserve στην πληθωριστική πλευρά της εντολής της. Από ευρύτερη χρηματοπιστωτική σκοπιά, θα έχει ενδιαφέρον να φανεί αν η αγορά μετοχών μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων διεθνώς.

Στερλίνα

Μια πυκνή εβδομάδα για τη στερλίνα έφερε μια ήπια διατήρηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την σχεδόν βέβαιη παραίτηση του Keir Starmer από την πρωθυπουργία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Andy Burnham μετά την επιτυχημένη εκλογή του στο Κοινοβούλιο. Συνολικά, η στερλίνα απορρόφησε αρκετά καλά τις εξελίξεις, υποχωρώντας μόλις κατά περίπου 0,5% έναντι του κοινού νομίσματος, κάτι που υποδηλώνει ότι και τα δύο αυτά ενδεχόμενα είχαν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές. Ο πληθωρισμός του Μαΐου ήταν πιο ήπιος από το αναμενόμενο, ενώ τόσο η απασχόληση όσο και οι μισθοί εξέπληξαν θετικά, ένα ευπρόσδεκτο σύνολο στοιχείων για την Τράπεζα της Αγγλίας που της επιτρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον έως το καλοκαίρι τη στάση αναμονής.

Ευρώ

Οι αποδόσεις στην Ευρωζώνη αντέδρασαν στη σκληρή στάση της Fed με νέες ρευστοποιήσεις στο μακρινό σκέλος της καμπύλης, αλλά αυτό δεν βοήθησε το ευρώ, το οποίο συνεχίζει να χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου. Τα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ευρωζώνη, με τη συνήθη χρονική υστέρηση, έχουν ωστόσο δείξει τελευταία μια συγκρατημένη βελτίωση. Αυτό, σε συνδυασμό με τη στροφή της Fed σε πιο επιθετική στάση και την ανάκαμψη του δομικού πληθωρισμού, προσφέρει κάποιο περιθώριο στήριξης στα πιο επιθετικά μέλη της ΕΚΤ που επιθυμούν να προχωρήσουν σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Οι δείκτες PMI αυτής της εβδομάδας, που ανακοινώνονται την Τρίτη, έχουν ασυνήθιστα μεγάλη σημασία, καθώς θα είναι οι πρώτοι αξιοσημείωτοι δείκτες που δημοσιεύονται μετά τα θετικά νέα της περασμένης εβδομάδας για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δολάριο ΗΠΑ

Η σαφής βελτίωση στα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και η άνοδος του πληθωρισμού έβαλαν τέλος στις τραμπικές ελπίδες ότι η Fed θα μείωνε σύντομα τα επιτόκια, και ο Kevin Warsh το κατέστησε σαφές την περασμένη εβδομάδα, κάνοντας αναφορά μόνο στην εντολή της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό στη σύντομη δήλωσή του. Είναι σαφές ότι, εκτός απροόπτου μεγάλης αρνητικής έκπληξης, η επόμενη κίνηση της Fed θα είναι αύξηση επιτοκίων, αν και το πότε ακριβώς θα συμβεί παραμένει αβέβαιο όσο ποτέ. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να έχουν αναλάβει προς το παρόν τον ρόλο του βασικού μοχλού στήριξης της οικονομίας, καθώς ο καταναλωτής παραμένει πιο συγκρατημένος. Ωστόσο, η βελτίωση στην αγορά εργασίας και η επίδραση πλούτου από τη συνεχιζόμενη άνοδο των αγορών μετοχών καθιστούν πιθανή μια ανάκαμψη και της καταναλωτικής ζήτησης το προσεχές διάστημα.



Πηγή: skai.gr

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