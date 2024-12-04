Επικαλούμενη την απονομή προεδρικής χάριτος από τον Τζο Μπάιντεν στον γιο του Χάντερ την Κυριακή, η ομάδα των δικηγόρων του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε επίσημα από τη δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη να ακυρωθεί η ιστορική καταδίκη του στην ποινική δίκη για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς, σύμφωνα με έγγραφο που υποβλήθηκε στο δικαστήριο και δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ καταδικάστηκε τον Μάιο στην ποινική δίκη του για απάτη, λόγω των κρυφών πληρωμών που είχε κάνει πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 στην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, για να αγοράσει τη σιωπή της σχετικά με σεξουαλική συνεύρεσή τους δέκα χρόνια νωρίτερα.

Ο κ. Τραμπ διαψεύδει εξαρχής πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την ηθοποιό. Κάνοντας λόγο για «στημένη» δίκη, ο Ρεπουμπλικάνος δεν έπαψε ποτέ να διατείνεται ότι η δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε από τους πολιτικούς αντιπάλους του Δημοκρατικούς.

Η απαγγελία της ποινής του έχει αναβληθεί επανειλημμένα και ακόμη αναμένεται, καθώς η υπεράσπιση χρησιμοποιεί όλα τα νομικά μέσα στη διάθεσή της.

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του Τραμπ

Με έγγραφο 70 σελίδων που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη οι δικηγόροι του κ. Τραμπ, οι Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ —οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, θα είναι υφυπουργοί Δικαιοσύνης σε μερικές εβδομάδες— αξιώνουν «το δικαστήριο να ακυρώσει αμέσως την άσκηση δίωξης και την ετυμηγορία του σώματος ενόρκων».

Το έγγραφο, που φέρει προχθεσινή ημερομηνία, δεν παραλείπει να επικαλεστεί την πολιτικοδικαστική εξέλιξη της προηγουμένης: κάνοντας στροφή 180°, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε χάρη στον γιο του Χάντερ, που είχε κριθεί ένοχος για δυο χωριστές υποθέσεις (παράνομης οπλοκατοχής, φοροδιαφυγής) κι ανέμενε να του απαγγελθούν οι ποινές του.

Η προεδρική χάρη, που μάλιστα αφορά δεκαετή περίοδο, προτού καν απαγγελθούν οι ποινές του Χάντερ Μπάιντεν, προκάλεσε αγανάκτηση στους Ρεπουμπλικάνους και αμηχανία, αν όχι δυσαρέσκεια, στους Δημοκρατικούς.

«Αποφασίζοντας χθες (σ.σ. την Κυριακή) να δώσει δεκαετή χάρη στον Χάντερ Μπάιντεν», για τα όποια κακουργήματα και πλημμελήματά του, είτε διώκονται είτε όχι, «ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως ο γιος του υπέστη ‘επιλεκτικές και άδικες διώξεις’ και ‘επιλεκτική μεταχείριση’», ανέφεραν οι κ.κ. Μπλαντς και Μπόουβ, αναφερόμενοι στην ανακοίνωση του αρχηγού του κράτους στην οποία αναφέρθηκε σε «κακοδικία».

Οι συνήγοροι χαρακτήρισαν τις τοποθετήσεις αυτές «καταδίκη του ίδιου του υπουργείου Δικαιοσύνης του από τον πρόεδρο Μπάιντεν», του ίδιου υπουργείου που «συντόνισε και επέβλεψε το πολιτικό κυνήγι μαγισσών και την ανάμιξη στις εκλογές σε βάρος του προέδρου Τραμπ».

Μετά τις καταδίκες του, σε μια ποινική δίκη και δυο αστικές, από την αμερικανική δικαιοσύνη, ο κ. Τραμπ είδε τον δικαστικό του ορίζοντα να καθαρίζει εντελώς σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με την εγκατάλειψη τουλάχιστον δύο ποινικών διώξεων σε βάρος του μετά την επανεκλογή του την 5η Νοεμβρίου κι έπειτα από την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία διευρύνθηκε την 1η Ιουλίου η έννοια της προεδρικής ασυλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

