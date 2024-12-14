Κρίση στη Νότια Κορέα: Αναμένονται ογκώδεις διαδηλώσεις ενόψει της 2ης ψηφοφορίας για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Νότιας Κορέας αναμένεται να βγουν στους δρόμους σήμερα για να απαιτήσουν το κοινοβούλιο να παύσει τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Οργανώνονται μαζικές κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις, με αίτημα τα μέλη της νοτιοκορεάτικης εθνικής αντιπροσωπείας να πουν ναι στη δεύτερη προσπάθεια της αντιπολίτευσης για την καθαίρεση του προέδρου, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο κ. Γιουν γλίτωσε την αποπομπή την 7η Νοεμβρίου όταν αποφάσισε να αλλάξει στάση ο ηγέτης της παράταξής του Χαν Ντονγκ-χουν, που παρότι έλεγε αρχικά πως το Κόμμα της Εξουσίας στον Λαό θα τασσόταν υπέρ της πρότασης του Δημοκρατικού Κόμματος, ανακάλεσε και οι βουλευτές του απείχαν από την ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Ωστόσο αυτή την εβδομάδα, ο κ. Χαν τάχθηκε ακόμη πιο ξεκάθαρα υπέρ της παύσης του αρχηγού του κράτους, που παραμένει αδιάλλακτος και υπεραμύνεται της απόφασής του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Σε διάγγελμά του την Πέμπτη επέμεινε να χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση «αντικρατική» δύναμη που απειλεί τη «φιλελεύθερη δημοκρατία» και συνδέεται με τον από βορρά κομμουνιστικό κίνδυνο.

Επτά μέλη του κόμματός του έχουν εκφράσει δημόσια την πρόθεσή τους να ψηφίσουν υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου — απαιτούνται οκτώ. Η αντιπολίτευση έχει 192 έδρες από τις 300 του σώματος και χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων, με άλλα λόγια 200 ψήφους, για να βάλει τέλος στη θητεία του αρχηγού του κράτους, 63 ετών. Αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για τον δεύτερο πρόεδρο που θα έχει αυτή την τύχη.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup που δημοσιοποιήθηκε χθες, η δημοτικότητα του κ. Γιουν, άλλοτε εισαγγελέα που μετατράπηκε σε αστέρα της πολιτικής, έχει υποχωρήσει στο 11% —ιστορικό χαμηλό— και το 75% των πολιτών θέλει να αποπεμφθεί.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 16:00 (09:00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

