Από τα μέσα Νοεμβρίου, αυτό που από πολλούς πιστεύεται ότι είναι μεγάλα εναέρια drones έχουν εντοπιστεί τη νύχτα σε όλο το κεντρικό και βόρειο Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που δημοσιεύουν βίντεο του αεροσκάφους στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλώντας αυξανόμενες απαιτήσεις από τους ντόπιους και κρατικοί αξιωματούχοι για απαντήσεις.

Νομοθέτες από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ έστειλαν αυτή την εβδομάδα επιστολή στους επικεφαλής του FBI, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ζητώντας από τις υπηρεσίες να τους ενημερώσουν για το θέμα.

«Γράφουμε με μεγάλη ανησυχία σχετικά με τη δραστηριότητα του μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος (UAS) που έχει επηρεάσει κοινότητες σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ τις τελευταίες ημέρες», η επιστολή από τους γερουσιαστές της Νέας Υόρκης Chuck Schumer και Kirsten Gillibrand και New Jersey Sens. Cory Booker και Άντι Κιμ. Ζήτησαν να ενημερωθούν «το συντομότερο δυνατό για τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της πηγής αυτών των εισβολών».

Κι ενώ νομοθέτες και πολίτες περιμένουν απαντήσεις, διαβάστε τι πρέπει να ξέρετε για τις υποτιθέμενες εμφανόσεις drone.

Ποιος χειρίζεται τα υποτιθέμενα drones και γιατί;

Σύμφωνα με ένα φυλλάδιο του DHS, «δεν είναι σαφές ποιος χειρίζεται τα drones, αλλά η Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ και οι υπηρεσίες της δεν εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των αναφερόμενων drones». Η δήλωση σημειώνει ότι ο προσδιορισμός των χειριστών είναι «μια πτυχή της συνεχιζόμενης ομοσπονδιακής έρευνας».

Ομοίως, το DHS είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη «συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα drones», όπως ο κατασκευαστής ή το μοντέλο τους, και ότι ενώ «τα drones γενικά απαιτείται να έχουν δυνατότητες παρακολούθησης… δεν συμμορφώνονται όλα τα drones, και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των χειριστών».

Είναι επικίνδυνα τα φερόμενα drones

«Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το FBI, δεν υπάρχουν γνωστές συγκεκριμένες ή αξιόπιστες απειλές που να σχετίζονται με αυτές τις εμφανίσεις», αναφέρει το φυλλάδιο του DHS.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου την Πέμπτη , ο Σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επανέλαβε τη δήλωση του DHS και είπε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν ότι οι αναφερόμενες εμφανίσεις drone αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι «μετά την εξέταση των διαθέσιμων εικόνων, φαίνεται ότι πολλές από τις αναφερόμενες θεάσεις είναι στην πραγματικότητα επανδρωμένα αεροσκάφη που λειτουργούν νόμιμα».

Θα μπορούσαν οι εμφανίσεις του drone να είναι κάτι άλλο;

Είναι πιθανό κάποιοι να μπερδεύουν τη γενική αεροπορία, τα εμπορικά ή στρατιωτικά αεροσκάφη με drones. «Η δραστηριότητα drone μπορεί μερικές φορές να θεωρηθεί εσφαλμένα ότι πρόκειται για αεροσκάφη της αεροπορίας, όπως αεροπλάνα ή μικρότερα ελικόπτερα, λόγω πολλών αλληλεπικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών», σύμφωνα με το DHS, συμπεριλαμβανομένων «προηγμένων δυνατοτήτων που τους επιτρέπουν να μιμούνται τα πρότυπα πτήσης ελικοπτέρων ή μικρών αεροπλάνων, όπως η αιώρηση ή γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του την Πέμπτη, ο Kirby είπε επίσης ότι οι ομοσπονδιακές αρχές και οι κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου «δεν μπόρεσαν να ... επιβεβαιώσουν καμία από τις αναφερόμενες οπτικές θεάσεις. Αντίθετα, μετά την εξέταση των διαθέσιμων εικόνων, φαίνεται ότι πολλές από τις αναφερόμενες θεάσεις είναι στην πραγματικότητα επανδρωμένα αεροσκάφη που λειτουργούν νόμιμα».

Ο δήμαρχος του New Jersey, Sam Morris, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του Kirby «γελοίο», λέγοντας στο ABC News ότι ήταν «πραγματικά προσβλητικό για όλους τους ανθρώπους εδώ που το ζουν αυτό».

«Ελάτε έξω, κύριε Kirby. Και ας βγούμε ένα βράδυ στις 9:30, στις 10:00», είπε ο Morris. «Θα βγω πίσω από το δημαρχείο μου. Και μπορείς να τα μετράς μαζί μου όλη τη νύχτα».

Μπορεί κάποιος να καταρρίψει, να συλλάβει ή να απενεργοποιήσει ένα drone;

Τα drones γενικά δεν μπορούν να καταρριφθούν ή να συλληφθούν, τόσο για νομικούς όσο και για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το DHS: «Η κατάρριψη ενός drone μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιακών στοιχείων στο έδαφος. Τα συντρίμμια από ένα drone που καταρρίφθηκε μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές».

Επιπλέον, το μικρό μέγεθος και η ευελιξία των drones τα καθιστούν δύσκολους στόχους, ακόμα κι αν υπάρχει λόγος να καταρριφθούν. Και ενώ «μη κινητικές μέθοδοι όπως το jamming ή το hacking μπορούν να χρησιμοποιηθούν» για την απενεργοποίηση των drones, «απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία», λέει το DHS.

«Δεν είναι επίσης καλή ιδέα να τα καταρρίψετε μόνοι σας. Κάτι τέτοιο στο Νιου Τζέρσεϊ, για παράδειγμα, είναι παράνομο και παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία, καθώς τα drones ελέγχονται από την FAA». Σύμφωνα με το DHS, σε κάθε άτομο που καταρρίπτει ένα drone μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 250.000$ και να καταδικαστεί σε έως και 20 χρόνια φυλάκιση.

Οι πολιτείες και οι τοπικές αρχές έχουν επίσης ελάχιστο ή καθόλου λόγο νομικά σχετικά με τη δραστηριότητα των drone, καθώς τα drones υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις από την FAA.

Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε drone;

Το DHS συνιστά σε όποιον βλέπει κάτι που θεωρεί ότι είναι ύποπτη δραστηριότητα drone, να το αναφέρει στην τοπική αστυνομία.

Πηγή: abcnews.go.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.