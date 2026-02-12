Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα ανακοινώσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα και θα αναλύσει λεπτομερώς τα σχέδια για μια δύναμη σταθεροποίησης εξουσιοδοτημένη από τον ΟΗΕ για τον παλαιστινιακό θύλακα στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.



Αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών αρχηγών κρατών, αναμένεται να παραστούν στη συνάντηση στην Ουάσινγκτον, στην οποία ο Τραμπ θα προεδρεύσει στις 19 Φεβρουαρίου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο Reuters μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανακοινώσει επίσης ότι χιλιάδες στρατιώτες έχουν δεσμευθεί από διάφορα έθνη για τη δύναμη σταθεροποίησης.



Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως.



Στις 23 Ιανουαρίου ο Τραμπ υπέγραψε έγγραφα στο Νταβός για την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης. Η σύσταση του Συμβουλίου εγκρίθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως μέρος του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.



Τη στιγμή που οι περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, καθώς και μεγάλα αναδυόμενα έθνη όπως η Ινδονησία, έχουν ενταχθεί στο συμβούλιο, οι παγκόσμιες δυνάμεις και οι παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι πιο επιφυλακτικοί.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ότι το Ισραήλ έχει ενταχθεί στο Συμβούλιο.

Στο μεταξύ, μια αμερικανική εταιρεία ασφάλειας που ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα ένοπλους βετεράνους για τη φύλαξη σημείων διανομής βοήθειας στη Γάζα, βρίσκεται σε συνομιλίες με το Συμβούλιο Ειρήνης σχετικά με τον επόμενο ρόλο της στον θύλακα.

Η εταιρεία UG Solutions, ωστόσο, έχει δεχθεί κριτική από τα Ηνωμένα Έθνη για θανατηφόρα περιστατικά στα σημεία διανομής της, γεγονός φυσικά που έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Παλαιστινίων.

Η εταιρεία στρατολογεί εργολάβους που μιλούν αραβικά και διαθέτουν πολεμική εμπειρία για εργασία σε μη αποκαλυπτόμενες τοποθεσίες, ενώ πηγή με άμεση γνώση του σχεδιασμού του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την εταιρεία που έχει έδρα τη Βόρεια Καρολίνα.

