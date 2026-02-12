Νετανιάχου: Το Ιράν μπορεί να εξαναγκαστεί σε μια «καλή συμφωνία», αλλά παραμένω επιφυλακτικός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αποδεχθεί «μια καλή συμφωνία», εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις και ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα περιφερειακά δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης.

Ειδικότερα, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι οι Ιρανοί καταλαβαίνουν ήδη με ποιον έχουν να κάνουν. Νομίζω ότι οι όροι που θέτει, σε συνδυασμό με την κατανόησή τους ότι έκαναν λάθος την προηγούμενη φορά μη καταλήγοντας σε συμφωνία, θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να αποδεχθούν όρους που θα καθιστούσαν δυνατή την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας».

Benjamin Netanyahu before departing to Israel:



“I won’t hide that I showed that I am very skeptical about making a deal, but if a deal is to be made, it must include the ballistic missiles and the terror proxies, not only a nuclear deal.”



pic.twitter.com/unzcIUxt97 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 12, 2026

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «δεν κρύβω ότι είμαι επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν».

Ο ίδιος επισήμανε ότι κατέστησε σαφές στον Λευκό Οίκο πως οποιαδήποτε συμφωνία «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι σημαντικά για εμάς, για το Ισραήλ, και κατά την άποψή μου και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο το πυρηνικό ζήτημα, αλλά και τους βαλλιστικούς πυραύλους και τους περιφερειακούς συμμάχους (proxies) του Ιράν».

Η «εξαιρετική συνομιλία» αφορούσε επίσης τη Γάζα, ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Ήταν ακόμη μια συνομιλία με έναν μεγάλο φίλο του Ισραήλ, έναν πρόεδρο σαν κανέναν άλλον» κατέληξε.



