Μια αμερικανική εταιρεία ασφάλειας, που ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα ένοπλους βετεράνους για τη φύλαξη σημείων διανομής βοήθειας στη Γάζα, βρίσκεται σε συνομιλίες με το Συμβούλιο Ειρήνης του ΝτόναλντΤραμπ (Donald Trump) σχετικά με τον επόμενο ρόλο της στον θύλακα.

Η εταιρεία UG Solutions, ωστόσο, έχει δεχθεί κριτική από τα Ηνωμένα Έθνη για θανατηφόρα περιστατικά στα σημεία διανομής της, γεγονός φυσικά που έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Παλαιστινίων.

Η εταιρεία στρατολογεί εργολάβους που μιλούν αραβικά και διαθέτουν πολεμική εμπειρία για εργασία σε μη αποκαλυπτόμενες τοποθεσίες, ενώ πηγή με άμεση γνώση του σχεδιασμού του Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την εταιρεία που έχει έδρα τη Βόρεια Καρολίνα.

Η UG Solutions παρείχε τις υπηρεσίες της στο Gaza Humanitarian Foundation (GHF) που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ διέκοψε τη λειτουργία της μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τον Οκτώβριο.

Είχε δεχθεί κριτική από τα Ηνωμένα Έθνη για τους θανάτους Παλαιστινίων που προσπαθούσαν να φτάσουν στα σημεία βοήθειας της εταιρείας σε περιοχές όπου είχε αναπτυχθεί ο ισραηλινός στρατός και άνοιγε πυρ, σκοτώνοντας εκατοντάδες. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι οι στρατιώτες του πυροβόλησαν για να αντιμετωπίσουν απειλές και να διαλύσουν πλήθη.

Εκπρόσωπος της UG Solutions δήλωσε την Τετάρτη ότι η εταιρεία «παρείχε πληροφορίες και προτάσεις στο υπό αμερικανική ηγεσία Συμβούλιο Ειρήνης», ένα όργανο που συγκροτήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμβάλει στην προώθηση του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η πρότασή μας έγινε δεκτή θετικά, αλλά μέχρι το Συμβούλιο Ειρήνης να αποσαφηνίσει ποιες είναι οι προτεραιότητές του για την ασφάλεια, η UG Solutions προχωρά σε εσωτερικό σχεδιασμό για ένα εύρος πιθανών τρόπων υποστήριξης των προσπαθειών στη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η πηγή με άμεση γνώση του σχεδιασμού του Συμβουλίου δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την UG Solutions και αρκετές άλλες ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα.

«Δεν είναι καλοδεχούμενοι», λέει Παλαιστίνιος συντονιστής βοήθειας

Οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν οποιαδήποτε επιστροφή της UG Solutions στον θύλακα ανησυχητική, λόγω της βίας που σημειώθηκε κατά τις διανομές του GHF πέρυσι. «Το GHF και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτό έχουν παλαιστινιακό αίμα στα χέρια τους· δεν είναι καλοδεχούμενοι να επιστρέψουν στη Γάζα», δήλωσε ο Άμτζαντ αλ-Σάουα, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο εκπρόσωπος της UG Solutions δήλωσε ότι οι ένοπλοι εργολάβοι της εταιρείας φρουρούσαν μόνο τα σημεία βοήθειας και την άμεση περίμετρό τους και δεν είχαν έλεγχο επί των ενεργειών του ισραηλινού στρατού ή παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και εμπορικές οντότητες «αναζητούν την UG Solutions για να τις συνδράμει στις επιχειρήσεις τους», καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα με αποστολές που λεηλατούνται ή εκτρέπονται με άλλους τρόπους, ανέφερε ο εκπρόσωπος, υποδηλώνοντας έναν πιθανό ρόλο για την εταιρεία πέραν της συνεργασίας με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εν μέρει και ως εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων. Τα κεφάλαια αυτά θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου που οραματίστηκε ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανοικοδόμηση της Γάζας σε στάδια, ξεκινώντας από τη Ράφα, σε νότια περιοχή υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο.

Η Ράφα είναι το σημείο όπου το GHF είχε δημιουργήσει τρία από τα τέσσερα σημεία βοήθειας, οι διαδρομές προς τα οποία προσέλκυαν Παλαιστινίους απελπισμένους για τρόφιμα. Τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν τις επιχειρήσεις εγγενώς επικίνδυνες και παραβίαση των ανθρωπιστικών αρχών που απαιτούν η διανομή βοήθειας να διεξάγεται με ασφάλεια.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι. Δηλώνει ότι οι στρατιώτες του άλλαξαν διαδικασίες μετά τα περιστατικά.

Όταν το GHF διέκοψε τη λειτουργία του, η UG Solutions δήλωσε ότι παραμένει «η κατ’ εξοχήν εταιρεία ασφάλειας για όσους επικεντρώνονται στην ανοικοδόμηση και τη διανομή βοήθειας», όπως προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.

Η εταιρεία ανήρτησε αρκετές θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα της, για τις οποίες μετέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη το Reuters. Μία από τις θέσεις στην ιστοσελίδα της εταιρείας, Διεθνής Αξιωματικός Ανθρωπιστικής Ασφάλειας, θα περιλάμβανε «ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, διευκόλυνση ανθρωπιστικών προσπαθειών και διασφάλιση σταθερότητας σε ένα δυναμικό περιβάλλον». Στα επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνεται η εξοικείωση με «όπλα μικρού διαμετρήματος».

Μια άλλη θέση, που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες υποψήφιες, αφορά Αξιωματικό Πολιτισμικής Υποστήριξης, ο οποίος θα διασφαλίζει «ασφαλή, αποτελεσματική και πολιτισμικά κατάλληλη διανομή βοήθειας».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι θέσεις αυτές αποσκοπούν στην προετοιμασία ομάδας για ενδεχόμενα συμβόλαια στη Γάζα και για επέκταση στη Συρία, όπου η εταιρεία επιδιώκει να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

