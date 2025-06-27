Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας, Τζέιμς Ράιαν, ενημέρωσε τη διοικούσα επιτροπή ότι θα παραιτηθεί, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Ο Ράιαν βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση από τη Διοίκηση Τραμπ, καθώς το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά τις πολιτικές συμπερίληψης, ισότητας και ένταξης (DEI) του πανεπιστημίου και είχε θέσει την παραίτησή του ως προϋπόθεση για την επίλυση της έρευνας

Σε προειδοποίηση που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η χρήση της φυλετικής κατανομής σε εισαγωγές και άλλα οφέλη προς τους φοιτητές ήταν ευρεία πρακτική σε κάθε τμήμα και πτυχή του ιδρύματος», σύμφωνα με την εφημερίδα

Η διοίκηση του πανεπιστημίου δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα του Reuters. Η παραίτηση του Ράιαν αποτελεί σπάνια περίπτωση άμεσης άσκησης ομοσπονδιακής πίεσης στην ηγεσία ενός κορυφαίου δημόσιου αμερικανικού πανεπιστημίου.

