Εύβοια: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Αλμυροπόταμο

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμος του δήμου Κύμης- Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.15 σε ρεματιά, γεγονός που δυσκόλευε το έργο των δυνάμεων, καθώς υπάρχει μόνο ένας δρόμος πρόσβασης και καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συνολικά για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.