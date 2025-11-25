Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΕΕ ανάρτησε στα social media τον τρόπο που μία κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να ζητήσει διακριτικά βοήθεια, χωρίς να μιλήσει, όπου και να βρίσκεται.

Μία γυναίκα μπορεί να δείξει με το χέρι της ότι βρίσκεται στα κίνδυνο, με ανοιχτή παλάμη και κατεβασμένο αντίχειρα και κλείνοντας την παλάμη πάνω από το δάχτυλό της

Violence against women must end, now!



This nonverbal Signal for Help is a way to discreetly communicate when you need help.



But, of course, a hand sign isn’t enough. pic.twitter.com/4ZaTS4CW0C — European Commission (@EU_Commission) November 25, 2025

«Η βία κατά των γυναικών πρέπει να τελειώσει, τώρα! Αυτό το μη λεκτικό Σήμα για Βοήθεια είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσετε διακριτικά όταν χρειάζεστε βοήθεια.Αλλά, φυσικά, ένα σημάδι με το χέρι δεν αρκεί» αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

