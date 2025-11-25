Λογαριασμός
Το μη λεκτικό σήμα που δείχνει ότι μία κακοποιημένη γυναίκα ζητάει βοήθεια

Μία γυναίκα μπορεί να δείξει διακριτικά με το χέρι της, χωρίς να μιλήσει, ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, κλείνοντας την παλάμη της πάνω από τον αντίχειρά της

βια κατα των γυναικών

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΕΕ ανάρτησε στα social media τον τρόπο που μία κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να ζητήσει διακριτικά βοήθεια, χωρίς να μιλήσει, όπου και να βρίσκεται. 

Μία γυναίκα μπορεί να δείξει με το χέρι της ότι βρίσκεται στα κίνδυνο, με ανοιχτή παλάμη και κατεβασμένο αντίχειρα και κλείνοντας την παλάμη πάνω από το δάχτυλό της

«Η βία κατά των γυναικών πρέπει να τελειώσει, τώρα! Αυτό το μη λεκτικό Σήμα για Βοήθεια είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσετε διακριτικά όταν χρειάζεστε βοήθεια.Αλλά, φυσικά, ένα σημάδι με το χέρι δεν αρκεί» αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν στην ανάρτησή της. 

