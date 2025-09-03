Ο κυκλώνας Κίκο και η τροπική καταιγίδα Λορένα απειλούν τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ

Ο κυκλώνας Κίκο και η τροπική καταιγίδα Λορένα φαίνεται να ενισχύονται τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αναπτύσσονται στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και αναμένεται να φέρουν έντονες βροχοπτώσεις στην Μπάχα της Καλιφόρνια.

Οι κάτοικοι του νοτιοδυτικού Μεξικού και της χερσονήσου Μπάχα είναι σε επιφυλακή, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για το Κάμπο Σαν Λούκας βόρεια προς το Κάμπο Σαν Λάζαρο.

Η πρόγνωση έκανε λόγο για ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις έως και 38 εκατοστά σε τμήματα της Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ και της νοτιοδυτικής πολιτείας Σονόρα μέχρι και την Παρασκευή. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε και για πλημμύρες.

Ο τυφώνας Κίκο έχει φτάσει τα 169 χλμ την ώρα και ταξιδεύει περίπου 2.800 χιλιόμετρα ανατολικά του Χίλο της Χαβάης.

Ο Κίκο είναι για την ώρα τυφώνας κατηγορίας 2 στην Κλίμακα Ανέμων Τυφώνων Saffir-Simpson, η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5. Οι κυκλώνες κατηγορίας 3 ή υψηλότερης θεωρούνται «μεγάλοι» τυφώνες.

