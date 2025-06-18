Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει και στους 100 Αμερικανούς γερουσιαστές διαβαθμισμένη ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση που εκτυλίσσεται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Έχουμε λάβει ενημερώσεις και έχω ζητήσει να λάβουμε μια απόρρητη ενημέρωση για όλους τους γερουσιαστές», είπε ο Σούμερ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το αίτημα αυτό θα εγκριθεί.

Ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει διφορούμενα μηνύματα για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη σύρραξη.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

