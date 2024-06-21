Ο απολογισμός των θυμάτων του καύσωνα ο οποίος πλήττει μεγάλο μέρος της επικράτειας του Μεξικού δεν σταματά να γίνεται ολοένα βαρύτερος, έφθασε τους 155 νεκρούς, με 30 θανάτους να καταγράφονται μεταξύ της 13ης και της 18ης Ιουνίου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 2.567 περιπτώσεις προβλημάτων υγείας εξαιτίας των «ακραίων θερμοκρασιών» καταγράφτηκαν από τη 17η Μαρτίου, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του, εν μέσω της περιόδου της μεγάλης ζέστης (Μάρτιος-Οκτώβριος).

Ο καύσωνας είναι εξαιρετικά φονικός στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού (56), στην Ταμπάσκο, στη χερσόνησο Γιουκατάν (18), καθώς και σε τρεις πολιτείες του Βορρά (Ταμαουλίπας, 17, Νουέβο Λεόν, 12, Σαν Λουίς Ποτοσί, 11).

Ο θανάσιμος καύσωνας που έπληξε στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου τις ΗΠΑ, το Μεξικό και χώρες της κεντρικής Αμερικής έγινε 35 φορές πιθανότερος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, εκτίμησαν την Πέμπτη ειδικοί του δικτύου αναφοράς World Weather Attribution (WWA).

Στο Μεξικό αρκετές πόλεις κατέγραψαν ρεκόρ, ανάμεσά τους η πρωτεύουσα (34,7° Κελσίου την 25η Μαΐου).

Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης βροχής, το επίπεδο των υδάτων σε φράγματα παραμένει πολύ χαμηλό και λίμνες οδεύουν σε αποξήρανση.

Ωστόσο η κατάσταση αντιστράφηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, καθώς η τροπική καταιγίδα Αλμπέρτο έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, εξαιτίας των οποίων έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι –ανάμεσά τους τρία παιδιά– στη βορειοανατολική πολιτεία Νουέβο Λεόν.

Το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί πως μεγάλο μέρος της χώρας θα συνεχίσει να υπομένει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να φθάσουν ως ακόμη και τους 45° Κελσίου στην Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά).

Δεκάδες πίθηκοι πέθαναν σε δάση της Ταμπάσκο και της Τσιάπας (νότια), όπου καταγράφηκαν θερμοκρασίες υψηλότερες από 40° Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.