ΗΠΑ: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, δήλωσαν την Πέμπτη δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η κατάσχεση αυτή είναι η έκτη μέσα στις τελευταίες εβδομάδες και αφορά πλοίο που είτε μετέφερε πετρέλαιο Βενεζουέλας είτε είχε μεταφέρει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Καραϊβική, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες ή να κατονομαστεί το δεξαμενόπλοιο.



Πηγή: skai.gr

