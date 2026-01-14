Οι αρχές στην Κίνα έχουν δώσει οδηγίες σε εγχώριες επιχειρήσεις να διακόψουν τη χρήση λογισμικού κυβερνοασφάλειας που προέρχεται από περίπου δώδεκα εταιρείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, ανέφεραν αποκλειστικά στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών των οποίων τα προϊόντα φέρεται να απαγορεύθηκαν συγκαταλέγονται η VMware, θυγατρική της Broadcom, καθώς και οι Palo Alto Networks και Fortinet. Από την ισραηλινή πλευρά, στη λίστα περιλαμβάνεται η Check Point Software Technologies, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει πόσες κινεζικές εταιρείες έλαβαν τις σχετικές ειδοποιήσεις, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, εκδόθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Όπως σημείωσαν οι πηγές, οι κινεζικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι το συγκεκριμένο λογισμικό θα μπορούσε να συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα και να τα μεταφέρει εκτός της χώρας. Οι ίδιες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος.

Η Cyberspace Administration of China, η ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου στη χώρα, καθώς και το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Αντίστοιχα, οι τέσσερις εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις ερωτήσεις του Reuters.

Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία, εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών και διπλωματικών τριβών, το Πεκίνο επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή του από δυτικής προέλευσης τεχνολογία και να την αντικαταστήσει με εγχώριες λύσεις.

Αν και η προσπάθεια ανάπτυξης των κλάδων των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η κινεζική στρατηγική επεκτείνεται και στην αντικατάσταση δυτικού εξοπλισμού υπολογιστών, καθώς και λογισμικού γραφείου και επεξεργασίας κειμένου.

Παράλληλα, Κινέζοι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυξάνεται η ανησυχία στο Πεκίνο πως δυτικής κατασκευής τεχνολογικός εξοπλισμός ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε κυβερνοεπιθέσεις ή παρεμβάσεις από ξένες δυνάμεις.



