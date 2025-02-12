Η Αίγυπτος σχεδιάζει να «παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο-όραμα για την ανοικοδόμηση» της Λωρίδας της Γάζας που διασφαλίζει ότι οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στη γη τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αίγυπτος «ελπίζει να συνεργαστεί» με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για την επίτευξη συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή».

Η δήλωση έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για το σχέδιό του να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας και να επανεγκαταστήσει τον πληθυσμό της στη γειτονική Αίγυπτο και την Ιορδανία παρά την απόρριψη από τα αραβικά κράτη.

Η αιγυπτιακή διπλωματία εξήγησε πως ετοιμάζει σχέδιο για την ανοικοδόμηση του θυλάκου «κατά τρόπο που θα εγγυάται πως ο παλαιστινιακός λαός θα παραμείνει στη γη του και συμμορφούμενο προς τα νόμιμα δικαιώματά του».

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κ. Τραμπ χθες στην Ουάσιγκτον, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ ανήγγειλε πως η Αίγυπτος θα παρουσιάσει σχέδιο που θα εξετάσουν άραβες ηγέτες σε προσεχείς συνομιλίες.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, που αντάλλαξε τον περασμένο μήνα προσκλήσεις για επίσημες επισκέψεις με τον κ. Τραμπ —δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη—, συνηγόρησε χθες Τρίτη υπέρ της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας «χωρίς εκτοπισμό των Παλαιστινίων».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με την πρωθυπουργό της Δανίας, τη Μέτε Φρέντερικσεν, ο κ. Σίσι τόνισε «την ανάγκη να αρχίσει η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι και κατά τρόπο που θα εγγυάται τη διαφύλαξη του δικαιώματός τους να ζήσουν στη γη τους».

Ο κ. Σίσι επέμεινε πως η εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους πλάι στο Ισραήλ είναι «η μόνη εγγύηση για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο κ. Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας οι ΗΠΑ, να εκδιωχτούν από τον θύλακο οι Παλαιστίνιοι και να μεταμορφωθεί η ρημαγμένη έπειτα από 15 μήνες πολέμου περιοχή στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Έριξε την ιδέα οι κάτοικοι της Γάζας να μετεγκατασταθούν αλλού, ιδίως στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή και πολλές αραβικές χώρες καταδίκασαν την πρόταση, επιμένοντας στη λύση των δυο κρατών.

Προχθές Δευτέρα, το Κάιρο απέρριψε «οποιονδήποτε συμβιβασμό» θα έπληττε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από συνάντηση του αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, ειδικά το δικαίωμά τους «να παραμείνουν στη γη τους».

