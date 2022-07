ΗΠΑ - Κεντάκι: Τουλάχιστον 3 οι νεκροί από πλημμύρες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο ανατολικό Κεντάκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Άντι Μπεσίαρ.

The floodwaters are devastating in Eastern Kentucky, and it is going to get worse over the next few days.



Praying for our loved ones in the path of the flood. We will do all we can to help.pic.twitter.com/v0uKtW3YTX