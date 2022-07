Βρετανία: Αστυνομικό «φρούριο» το West Sussex - Εντόπισαν ύποπτο πακέτο - Εκκενώθηκε η περιοχή

Ένοπλοι αστυνομικοί και ελεύθεροι σκοπευτές «φρούρησαν» το αστυνομικό τμήμα στο Δυτικό Σάσεξ μετά την ανακάλυψη ενός ύποπτου πακέτου σήμερα το απόγευμα όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Ομάδες Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έστησαν αμέσως μια περίμετρο 100 μέτρων στην περιοχή όπου έφτασαν επίσης πυροσβεστικά συνεργεία, ένοπλοι αστυνομικοί και παραϊατρικοί υπάλληλοι.

Έλεύθεροι σκοπευτές είχαν επίσης τοποθετηθεί σε κοντινές στέγες και σημεία επιφυλακής κοντά στον σταθμό, σύμφωνα με το ITV Meridian, υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι το πακέτο μπορεί να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η αστυνομία λέει ότι οι δρόμοι στις γύρω περιοχές είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστοί για κάποιο χρονικό διάστημα και υπάρχει «αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή».

«Έχουμε αναφορά για ένα ύποπτο πακέτο στο The Brow, στο Burgess Hill. Μερικοί από τους δρόμους της γύρω περιοχής είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστοί για αρκετή ώρα. Η ομάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρέθηκε στο σημείο και έκανε κλοιό 100μ. Ζητάμε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή» ανέφερε με ανακοίνωσή της η αστυνομία της περιοχής.

