Μπελ Γκίμπσον: Γεννήθηκε στην Αυστραλία τον Οκτώβριο του 1991. Εμφανίστηκε στο Instagram ισχυριζόμενη πως είναι καρκινοπαθής που νίκησε την επάρατη νόσο μέσω της διατροφής. Έτσι, έκανε καριέρα ως "γκουρού της ευεξίας". Έγραψε βιβλίο μαγειρικής, ενώ υποστήριζε πως δώριζε σημαντικά ποσοστά του εισοδήματός της και των κερδών της εταιρείας της σε πολυάριθμες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μέχρι που η απάτη της ξεσκεπάστηκε. Και τώρα γίνεται σειρά στο Netflix.

Η σωρεία ψεμάτων

Η... μηχανή ψεμάτων της Γκίμπσον ξεκίνησε περίπου το 2013, όταν ήταν 22 ετών. Εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι το 2009 είχε διαγνωστεί με «κακοήθη καρκίνο του εγκεφάλου» και της είχε δοθεί ζωή από 6 εβδομάδες έως 4 μήνες. Όπως ισχυριζόταν είχε επιλέξει να μην κάνει χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, αναζητώντας τρόπους να θεραπεύσει τον εαυτό της φυσικά… «μέσω της διατροφής, της υπομονής, της αποφασιστικότητας και της αγάπης».

Συγκεντρώνοντας 300.000 θαυμαστές στο Instagram –τότε στις πρώτες μέρες του– που ακολουθούσαν μανιωδώς το ταξίδι ευεξίας της, τον Αύγουστο του 2013 κυκλοφόρησε μια εφαρμογή ευεξίας για κινητά που έφερε τον τίτλο The Whole Pantry. Πιστώνοντας τη διατροφή της για τη θεραπεία της από την επάρατη ασθένειά της έπειθε τους followers της με το σλόγκαν: «ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου να σώσω τη ζωή μου».

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, τον πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας της εφαρμογής την κατέβασαν περίπου 200.000 χρήστες, ενώ ψηφίστηκε ως η καλύτερη εφαρμογή Τροφίμων και Ποτών της Apple για το 2013. Στη συνέχεια η Γκίμπσον υπέγραψε συμφωνία με τη Lantern Books, για βιβλίο μαγειρικής -επίσης με τον τίτλο The Whole Pantry- το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014.

Λίγο πριν, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2014, συνεργάστηκε με την Apple ώστε να εξελίξει την εφαρμογή της ώστε να είναι προεγκατεστημένη στο Apple Watch που θα κυκλοφορούσε τον Απρίλιο του 2015. Μέχρι τις αρχές του 2015, οι πωλήσεις της εφαρμογής και του βιβλίου της The Whole Pantry εκτιμάται πως είχαν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, κατέγραφε την υποτιθέμενη μάχη της με τον καρκίνο στο blog που διατηρούσε. Η Μπελ Γκίμπσον θεωρείτο ως φαινόμενο.

Χαρακτηρίστηκε ως η «πιο εμπνευσμένη γυναίκα που έχετε γνωρίσει» από το Elle της Αυστραλίας, ενώ το 2014, το Cosmopolitan της έδωσε το βραβείο «Fun, Fearless Female».

Η μεγάλη επιτυχία και η άφθονη ροή χρημάτων οδήγησαν την Μπελ να υιοθετήσει έναν χλιδάτο τρόπο ζωής. Αγόρασε ένα πολυτελές SUV, ένα ακριβό διαμέρισμα στο προάστιο Bayside της Μελβούρνης, προσέλαβε προσωπικό γυμναστή και έφτιαξε τα δόντια της.

Και ξαφνικά η βιτρίνα άρχισε να καταρρέει. Μια υποσχόμενη δωρεά της ύψους 300.000 δολαρίων σε φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, σήμανε την αρχή του τέλους της ως... γκουρού.

Δημοσιογράφοι που ερευνούσαν τις υποτιθέμενες φιλανθρωπικές δωρεές της αποκάλυψαν ότι δεν είχε κάνει καμία.

Ολα στη φόρα

Τα ψέματα της Γκίμπσον βγήκαν στη φόρα. Δεν είχε ποτέ διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο, ούτε με «καρκίνο στο αίμα, τη σπλήνα, τη μήτρα και το συκώτι».

Τον Φεβρουάριο του 2015, στενή της φίλη που έβλεπε ότι άνθρωποι με καρκίνο ακολουθούν τις οδηγίες της, την προέτρεψε να παραδεχθεί ότι όλα είναι ψέματα. Όταν η Γκίμπσον αρνήθηκε, τότε την κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία.

Τελικά, τον Απρίλιο του 2015, παραδέχτηκε την αλήθεια σε συνέντευξή της στο Women's Weekly . «Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια», είπε, αλλά αρνούμενη να αναλάβει περαιτέρω ευθύνη, πρόσθεσε: «Ακόμα βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτό που νομίζω ότι ξέρω και σε αυτό που είναι πραγματικότητα».

Η συνέντευξη, ωστόσο, χαρακτηρίστηκε ως παραδοχή δόλου, χωρίς έκφραση λύπης ή συγγνώμης.

Η Γκίμπσον απέδωσε τον "δόλο" της στην ανατροφή της, και συγκεκριμένα στην παραμέληση από τη μητέρα της, ισχυριζόμενη ότι αναγκαζόταν να φροντίζει τον εαυτό της και τον αδελφό της από την ηλικία των πέντε ετών.

Όταν ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της απάτης, η Γκίμπσον βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Οδηγήθηκε στο δικαστήριο και της επιβλήθηκε πρόστιμο 410.000 δολαρίων, με το Αυστραλιανό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για παραβίαση πέντε σημείων του νόμου περί καταναλωτών.

Το 2019,ανακρίθηκε από τα δικαστήρια σχετικά με το ότι ξόδεψε 90.000 δολάρια (μέρος του ποσού φέρεται να πήγε σε ταξίδια στο Μπαλί και την Αφρική) μεταξύ 2017 και 2019, παρά το γεγονός ότι ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τα πρόστιμά της.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024 ότι δεν είχε διευθετήσει το πρόστιμο που της είχε επιβληθεί με δικαστική εντολή.

