Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζεται να ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Associated Press, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ακόμη και με πιθανή στρατιωτική δράση κατά της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η πιθανή δίωξη συνδέεται με τον φερόμενο ρόλο του Κάστρο στην κατάρριψη, το 1996, τεσσάρων αεροσκαφών της αντικαθεστωτικής οργάνωσης Brothers to the Rescue με έδρα το Μαϊάμι. Την περίοδο εκείνη ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Οι τρεις πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια την εν εξελίξει έρευνα.

Το Associated Press είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο ότι η εισαγγελία του Μαϊάμι δημιούργησε ειδική ομάδα εισαγγελέων και ομοσπονδιακών πρακτόρων για τη συγκρότηση υποθέσεων κατά κορυφαίων Κουβανών αξιωματούχων, έπειτα από πιέσεις Ρεπουμπλικανών της νότιας Φλόριντα να επανεξεταστεί ο ρόλος του Κάστρο στην υπόθεση της κατάρριψης.

Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές αρχές έχουν καταδικάσει μόνο ένα άτομο για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη δολοφονίας σε σχέση με την υπόθεση.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι μπορεί να στρέψει ξανά την προσοχή του στην Κούβα, αφού νωρίτερα φέτος είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας «φιλικής κατάληψης» της χώρας, εάν η ηγεσία της δεν άνοιγε την οικονομία σε αμερικανικές επενδύσεις και δεν απομάκρυνε αντιπάλους των ΗΠΑ από το νησί.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε την Πέμπτη στην Κούβα με Κουβανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο, στο πλαίσιο επίσκεψης υψηλού επιπέδου στο νησί.

Ο Ραούλ Κάστρο, σήμερα 94 ετών, ανέλαβε την προεδρία από τον αδελφό του Φιντέλ Κάστρο το 2011 και το 2019 παρέδωσε την εξουσία στον εκλεκτό του, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Παρότι έχει αποσυρθεί από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας από το 2021 και αποφεύγει τη δημόσια προβολή, θεωρείται ότι εξακολουθεί να ασκεί επιρροή παρασκηνιακά, κάτι που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντανακλάται και στον ρόλο του εγγονού του, Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, ο οποίος είχε στο παρελθόν μυστική συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.





Πηγή: skai.gr

