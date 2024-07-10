Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον νότο της Αλβανίας

Δεκάδες στρατιωτικοί και πυροσβέστες συνέχιζαν χθες Τρίτη τις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που μαίνονται από την αρχή της εβδομάδας στη νότια Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Ένα πρόσωπο συνελήφθη την Τρίτη το πρωί κι αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «εμπρησμό από πρόθεση», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Ταουλάντ Μπάλα.

Εστίες φωτιάς τέθηκαν υπό έλεγχο προχθές Δευτέρα το βράδυ, όμως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης κοντά στα χωριά Ντρόπουλ (Δρόπολη) και Φινίκ (Φοινίκη), σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκο Πελέσι μεταφόρτωσε στο Facebook οπτικό υλικό από τις επιχειρήσεις. «Ελικόπτερο Cougar και περίπου τριάντα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας ξανάρχισαν (χθες) το πρωί τις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μαίνεται σε χωριά γύρω από το Ντρόπουλ», έγραψε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, σε έναν μήνα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 17 προσώπων για εμπρησμούς από πρόθεση στην Αλβανία, την ώρα που κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης του Αργυρόκαστρου.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται από προχθές Δευτέρα αντιμέτωπα με κύμα καύσωνα που προβλέπεται να διαρκέσει ως το τέλος της εβδομάδας κι οι θερμοκρασίες στην Αλβανία ξεπερνούν τους 40° Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.