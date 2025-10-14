Οι αριθμοί τηλεφώνου πολλών διακεκριμένων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διέρρευσαν σε αμερικανικό ιστότοπο.

Τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και των δύο παραμένουν δημόσια διαθέσιμα στον ιστότοπο, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συλλέγει πληροφορίες από το διαδίκτυο, αναφέρει το BBC.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα. Εκπρόσωπος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Αυστραλίας, Σούζαν Λέι, της οποίας ο ιδιωτικός αριθμός τηλεφώνου επίσης διέρρευσε, δήλωσε ότι το θέμα είναι «προφανώς ανησυχητικό» και ότι έχουν ζητήσει την αφαίρεση των πληροφοριών.

Ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία επικοινωνίας για εκατοντάδες εκατομμύρια επαγγελματίες και χρησιμοποιείται από υπεύθυνους προσλήψεων και αντιπροσώπους πωλήσεων.

Δεν είναι σαφές πώς ο ιστότοπος απέκτησε τις πληροφορίες αυτές, αλλά η Αυστραλία έχει υποστεί μια σειρά από μεγάλες παραβιάσεις δεδομένων τα τελευταία χρόνια.

Το BBC κάλεσε αριθμούς που αναφέρεται πως ανήκουν στους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, χωρίς αποτέλεσμα.

Ένας σταθερός αριθμός στο Λονδίνο που φέρεται να ανήκει στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χτύπησε αλλά δεν απάντησε κανείς.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν στη βάση δεδομένων έναν περιορισμένο αριθμό επαφών δωρεάν ή να εγγραφούν στην υπηρεσία επί πληρωμή.

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο, συλλέγει δημόσιες πληροφορίες - συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ - αλλά χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για να συγκεντρώνει δεδομένα από δίκτυα κοινωνικών μέσων, άλλους ιστότοπους ανίχνευσης και πύλες εργασίας.

Ο ιστότοπος διαθέτει επίσης ένα έντυπο εξαίρεσης, μέσω του οποίου τα άτομα που αναφέρονται μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων από τη βάση δεδομένων.

