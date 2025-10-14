Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή της συντριβής ενός αεροσκάφους στο Τέξας - Δύο νεκροί

Στο σοκαριστικό βίντεο το αεροπλάνο πέφτει με δύναμη στο πάρκινγκ, και μετατρέπεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε άμορφη μάζα από μέταλλα μέσα σε μια μπάλα φωτιάς. 

ΗΠΑ: Η στιγμή της συντριβής ενός αεροσκάφους στο Τέξας - Βίντεο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου το απόγευμα της Κυριακής σε οικοδομικό τετράγωνο βόρεια του Fort Worth στο Τέξας.

Στο σοκαριστικό βίντεο, πιθανότατα από κάμερα ασφαλείας, το αεροπλάνο πέφτει με δύναμη στο πάρκινγκ, και μετατρέπεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε άμορφη μάζα από μέταλλα μέσα σε μια μπάλα φωτιάς. 

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη με το αεροπλάνο να χτυπά πολλά σταθμευμένα επαγγελματικά οχήματα, προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά και πυκνό μαύρο καπνό.

Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ οι κοντινές επιχειρήσεις έκλεισαν από σεβασμό στους νεκρούς. Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τέξας Αεροσκάφος Συντριβή αεροσκάφους
