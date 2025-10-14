Βάντεφουλ στη Σόφια: συνεργασία σε οικονομία και άμυνα

Από τη Σόφια, σε ένα ταξίδι με στόχο τη στήριξη της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε την ελπίδα για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όπως και στη Μ. Ανατολή.Αποστολή σε Σόφια και Βουκουρέστι



Με αναφορές και επαίνους στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς και στoν διαμεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επισκίασε τη συνέντευξη Τύπου του Γερμανού ΥπΕξ Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Βούλγαρο ομόλογό του Γκεόργκ Γκεοργκίεφ αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Σόφια. Αρχικά, αμφότεροι εξέφρασαν τη χαρά τους για την απελευθέρωση των ομήρων, μιας και μεταξύ αυτών υπήρχαν πολίτες και των δύο χωρών ενώ ο Γερμανός ΥπΕξ τόνισε ότι στόχος είναι η λύση δύο κρατών, χωρίς όμως κανένα «στρατιωτικό ή πολιτικό» ρόλο της Χαμάς την επόμενη μέρα. Όπως είπε, η Γερμανία εργάζεται με διεθνείς εταίρους για μια πιθανή «ειρηνευτική δύναμη» με στόχο τη σταθερότητα και μια «συντεταγμένη διαπραγμάτευση για μακροπρόθεσμη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: Deutsche Welle

Την ίδια ώρα, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας αντίστοιχης συμφωνίας Τραμπ και την Ουκρανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ντόναλτ Τραμπ, μετά την επιτυχία στον πόλεμο στη Γάζα, θα μπορούσε «να ασκήσει πίεση στον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία». Η Γερμανία, τόνισε, θα μπορούσε να παίξει υποστηρικτικό ρόλο σε μια τέτοια κίνηση της Ουάσινγκτον. «Κάθε τέτοια πρωτοβουλία αξίζει προκειμένου η Ουκρανία να πάρει το πάνω χέρι πριν ξεσπάσουν νέες μάχες, μεγαλύτερης έντασης», ανέφερε.Πυρομαχικά από τη Βουλγαρία για την ΕυρώπηΩς προς τη Βουλγαρία, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών αναγνώρισε τον κίνδυνο της αυξανόμενης ρωσικής διείσδυσης στη Βουλγαρία, κάνοντας λόγο κυρίως για υβριδικές επιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης που προκαλούν ανησυχία και στο Βερολίνο. «Στη Μαύρη Θάλασσα βλέπουμε ξεκάθαρα την απειλή του ρωσικού πολέμου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ », δήλωσε τόσο για τη Βουλγαρία όσο και για τη Ρουμανία.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Γερμανία στην αμυντική συνεργασία με τη Βουλγαρία σε δύο επίπεδα: πρώτον στη συμμετοχή στο πρόγραμμα European Sky Shield Initiative και δεύτερον στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας στην περιοχή.Συγκεκριμένα στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου βρέθηκε η μεγάλη επένδυση της Rheinmetall στη Βουλγαρία. Απαντώντας σε ερώτηση της DW, ο Γιόχαν Βάντεφουλ εξήγησε ότι πρόκειται κυρίως για τη δημιουργία νέων μονάδων κατασκευής πυρομαχικών πολλών διαμετρημάτων με απώτερο στόχο την ασφάλεια «της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ». Η συγκεκριμένη επένδυση κρίνεται κομβικής σημασίας και για την ίδια τη Βουλγαρία, με τον Γκεοργκίεφ να κάνει ειδική μνεία σε αυτή υπογραμμίζοντας την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με το Βερολίνο στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.«Το να είμαστε σε ετοιμότητα είναι το τίμημα της ελευθερίας» επανέλαβε από τη Βουλγαρία ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών. Ταυτόχρονα τόνισε ότι η διεύρυνση της ΕΕ είναι η «στρατηγική απάντηση» απέναντι στη Μόσχα, τονίζοντας ότι «Δυτικά Βαλκάνια, Μολδαβία και Ουκρανία ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια», με ενισχυμένο τον ρόλο της Σόφιας που ήδη ανήκει στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στον χώρο Σένγκεν και προσεχώς στην Ευρωζώνη.

