Ξεκίνησαν στο Ομάν οι κρίσιμες για τη Μέση Ανατολή -και όχι μόνο - συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την τετατμένη ατμόσφαιρα που έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του θέλει μια «δίκαιη συμφωνία», θέτοντας ένα πρώτο πλαίσιο στις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια προηγούμενη πυρηνική συμφωνία, η οποία είχε υπογρσφεί επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, δηλώνοντας ότι θα κάνει «μία καλύτερη συμφωνία» με το Ιράν.

Δεν είναι σαφές εάν οι δύο πλευρές θα καθίσουν στην ίδια αίθουσα, αλλά οι συνομιλίες θεωρούνται ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να γίνει μια συμφωνία, με τις συναντήσεις του Σαββάτου να αναμένεται να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός πλαισίου της διαπραγμάτευσης.

Ο Araghchi έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι έμμεσες συνομιλίες είναι καλύτερες σε αυτό το στάδιο, παρ' ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του επέμεναν ότι οι συνομιλίες θα είναι άμεσες.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ομάν, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας, μίλησε μόνο για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά το πιο σημαντικό ζήτημα είναι τι είδους συμφωνία θα δεχόταν κάθε πλευρά. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε μόνο ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, θέτοντας και εκείνος το αυστηρό πλαίσιο μίας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Το Ιράν ελπίζει σε μια συμφωνία για τον περιορισμό, αλλά όχι την κατάργηση του πυρηνικού του προγράμματος, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων.

«Πρόθεσή μας είναι να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και έντιμη συμφωνία από ισότιμη θέση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια ευκαιρία για μια αρχική κατανόηση που θα οδηγήσει σε μια πορεία διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τον περασμένο μήνα επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λέγοντας ότι ήθελε μια συμφωνία για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να αποτρέψει πιθανά στρατιωτικά πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία και το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτεί υπό πίεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα ότι η συνάντηση αυτού του Σαββατοκύριακου στο Ομάν θα ήταν «πολύ μεγάλη», προειδοποιώντας επίσης ότι «θα ήταν μια πολύ κακή μέρα για το Ιράν» εάν οι συνομιλίες δεν ήταν επιτυχείς.

Το Ιράν επιμένει ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες είναι εντελώς ειρηνικές και δεν θα επιδιώξει ποτέ να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.