ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων θα θέσει σε διαθεσιμότητα 34.000 υπαλλήλους λόγω shutdown

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) θα θέσει σε διαθεσιμότητα περισσότερους από 34.000 υπαλλήλους από την Τετάρτη λόγω του shutdown της κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωσε της υπηρεσίας.

Αυτό αφορά το 46% του προσωπικού της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπάλληλοι των τηλεφωνικών κέντρων, οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της κεντρικής διοίκησης θα σταλούν στα σπίτια τους. Οι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του νόμου για τη φορολογία και τις δαπάνες, τον οποίο υπέγραψε ο Αμερικανίος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο, θα συνεχίσουν να εργάζονται, σύμφωνα με το Reuters.

Η IRS στέλνει τους υπαλλήλους στα σπίτια τους, επειδή το Κογκρέσο των ΗΠΑ και ο Τραμπ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες. Οι υπηρεσίες σε ολόκληρη την κυβέρνηση έχουν διαταραχθεί λόγω του shutdown.

Η IRS ανακοίνωσε σε δήλωση της με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου ότι θα έθετε προσωπικό σε διαθεσιμότητα εάν το shutdown ξεπερνούσε τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Σημειώνεται ότι η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (Internal Revenue Service) είναι η δημόσια οικονομική υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή φόρων και την εφαρμογή του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.