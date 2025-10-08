Σε ποινές κάθειρξης 10 και 8 ετών καταδικάστηκαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την απόπειρα δολοφονίας της πρώην προέδρου της Αργεντινής, Κριστίνα Κίρχνερ, σε υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα πριν από τρία χρόνια.

Ο Φερνάντο Σαμπάγκ Μοντιέλ, 38 ετών, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις και του επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών. Επιπλέον, θα εκτίσει τέσσερα ακόμα χρόνια φυλάκισης για προηγούμενη καταδίκη σχετικά με κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η Μπρέντα Ουλιάρτε, 26 ετών και σύντροφος του Μοντιέλ την περίοδο της επίθεσης, καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών ως συνεργός στην απόπειρα δολοφονίας.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, Νίκολας Γκαμπριέλ Καρίσο, φίλος του ζεύγους, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, αφού είχε παραμείνει τρία χρόνια σε προφυλάκιση.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει αυστηρότερες ποινές, προτείνοντας 15 και 14 έτη κάθειρξης για τον Μοντιέλ και την Ουλιάρτε αντίστοιχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου 2022, όταν ο Μοντιέλ πλησίασε την Κίρχνερ έξω από την πολυκατοικία της, ανάμεσα σε πλήθος υποστηρικτών. Την σημάδεψε με πιστόλι σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, ωστόσο το όπλο παρουσίασε εμπλοκή και η επίθεση απετράπη χάρη στην άμεση παρέμβαση των παρισταμένων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μοντιέλ υποστήριξε ότι έδρασε μόνος, «χωρίς να τον χρηματοδοτήσει» κανείς, επιμένοντας πως το κίνητρό του ήταν η προσωπική απέχθεια προς την Κίρχνερ. Δήλωσε επίσης «απολιτικός» και ανέφερε πως δεν είχε στόχο να ωφελήσει «κανέναν πολιτικό».

Η Κριστίνα Κίρχνερ, καταθέτοντας τον Αύγουστο του 2024, εξέφρασε την απογοήτευσή της επειδή στη δίκη λογοδοτούν μόνο οι φυσικοί αυτουργοί, ενώ «οι ιδεολόγοι και οι χρηματοδότες προστατεύονται». Υπονόησε επανειλημμένα πιθανή χρηματοδότηση από τη δεξιά και από συνεργάτες του πρώην προέδρου Μαουρίσιο Μάκρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.