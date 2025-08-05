ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων κλήτευσε Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Στην κλήτευση σχεδόν 10 πρώην πολιτικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων είναι ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, προχώρησαν την Τρίτη οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της διευρυνόμενης έρευνας για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κλήτευσαν επίσης και αρχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης την Τρίτη.

Ειδικότερα, οκτώ ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι -συμπεριλαμβανομένων των πρώην διευθυντών του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και Ρόμπερτ Μιούλερ, καθώς και έξι πρώην γενικών εισαγγελέων των ΗΠΑ- κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ ανακοίνωσε την κλήτευση των ανωτέρω προσώπων λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέκριναν την εκλιπούσα συνεργό του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για σεξουαλική κακοποίηση νεαρών κοριτσιών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.