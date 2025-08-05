Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμπλοκή λουόμενων με παράτυπους μετανάστες σε ισπανική ακτή - Δείτε βίντεο

Σε πλάνα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ένας λουόμενος να έχει ρίξει στο έδαφος έναν άνδρα, ενώ εκείνος τον παρακαλεί να τον αφήσει

Ισπανία: Συμπλοκή λουόμενων με παράτυπους μετανάστες

Συμπλοκή λουόμενων με παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε την Κυριακή σε πολυσύχναστη ισπανική παραλία. Περίπου 13 άνδρες, που πιστεύεται ότι είναι μαροκινής καταγωγής, πήδηξαν από ένα σκάφος στην παραλία Sotillo στο Καστέλ ντε Φέρο της Γρανάδας, το απόγευμα της Κυριακής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ντόπιων.

Κάτοικοι και τουρίστες αντιμετώπισαν τους παράνομους μετανάστες και τους ακινητοποίησαν αφού έσπευσαν να βγουν στην ακτή. 

Σε πλάνα ενός βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ένας λουόμενος να έχει ρίξει στο έδαφος έναν άνδρα, ενώ εκείνος τον παρακαλεί να τον αφήσει.

Πολλοί από τους παράτυπους μετανάστες συνελήφθησαν, με ορισμένους ωστόσο να κατάφεραν να διαφύγουν. Συνολικά οι αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Μαρόκο Μετανάστες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark