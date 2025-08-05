Ισπανία: Συμπλοκή λουόμενων με παράτυπους μετανάστες

Συμπλοκή λουόμενων με παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε την Κυριακή σε πολυσύχναστη ισπανική παραλία. Περίπου 13 άνδρες, που πιστεύεται ότι είναι μαροκινής καταγωγής, πήδηξαν από ένα σκάφος στην παραλία Sotillo στο Καστέλ ντε Φέρο της Γρανάδας, το απόγευμα της Κυριακής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ντόπιων.

Κάτοικοι και τουρίστες αντιμετώπισαν τους παράνομους μετανάστες και τους ακινητοποίησαν αφού έσπευσαν να βγουν στην ακτή.

Σε πλάνα ενός βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ένας λουόμενος να έχει ρίξει στο έδαφος έναν άνδρα, ενώ εκείνος τον παρακαλεί να τον αφήσει.

Πολλοί από τους παράτυπους μετανάστες συνελήφθησαν, με ορισμένους ωστόσο να κατάφεραν να διαφύγουν. Συνολικά οι αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα.

NEW: Locals tackle illegals and pin them down after they rush ashore on a crowded Spanish beach



Around 13 men, believed to be of Moroccan origin, jumped from a boat onto Sotillo Beach in Castell de Ferro, Granada, on Sunday afternoon



Witnesses said some ran along the beach… pic.twitter.com/TO0gvH9OeS — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 5, 2025

Πηγή: skai.gr

