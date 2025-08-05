Αμερικανικό ενδιαφέρον για στρατηγική αποθήκη στη Βουλγαρία - Το ρωσικό φυσικό αέριο και η εμπλοκή πρώην συνεργάτη του Τραμπ

Δύο Αμερικανοί επενδυτές, με την υποστήριξη ενός πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προσεγγίσει τις βουλγαρικές αρχές για να συζητήσουν μια πιθανή επένδυση σε μια κρατική υπόγεια αποθήκη που περιέχει κυρίως ρωσικό φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πέντε πηγές με γνώση του ζητήματος.

Με επικεφαλής τον Stephen P. Lynch, έναν επενδυτή από τη Φλόριντα που προσπαθεί να αγοράσει έναν αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, και έναν άλλο Αμερικανό επενδυτή, τον Fei Wang, η ομάδα εξετάζει τρόπους συμμετοχής σε ένα κυβερνητικό σχέδιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί στο να διπλασιάσει τη χωρητικότητα της μοναδικής υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, γνωστής ως Chiren, σύμφωνα τις πηγές του πρακτορείου. Σε συνεργασία με τον Brad Parscale, ο οποίος εργάστηκε στις προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ το 2016 και το 2020, η ομάδα θέλει να αξιοποιήσει την πρόσθετη αποθηκευτική ικανότητα στο Chiren για να μετατρέψει τη Βουλγαρία σε κόμβο φυσικού αερίου που θα εξυπηρετεί τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης, ανέφεραν οι πηγές του Reuters.

Μέσω εκπροσώπου, ο Lynch αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Reuters.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, οι αποθηκευτικοί χώροι αποτελούν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία στον κλάδο του φυσικού αερίου, καθώς επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να διαχειρίζονται τις μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης και να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών, αγοράζοντας φυσικό αέριο όταν οι τιμές είναι χαμηλές και διαθέτοντάς το όταν είναι υψηλότερες. Με ή χωρίς Αμερικανούς επενδυτές, το Chiren θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ελλάδα, η Σερβία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συζητούν αν θα συνεχίσουν να αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία ή αν θα αυξήσουν τις εισαγωγές από άλλους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Lynch και ο Wang αναμένεται να συναντηθούν με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στη Σόφια αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν πώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το Chiren και να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Ένας συνεργάτης του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντηση και τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς επενδυτές, προσθέτει το Reuters.

Πηγές του κλάδου χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως διερευνητικές, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για την επίτευξη συμφωνίας. Ανέφεραν επίσης ότι ο Parscale είχε δευτερεύοντα ρόλο στη φάση των συνομιλιών, αλλά θα βοηθούσε στην εξασφάλιση επαφών με αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, εάν το έργο υλοποιηθεί.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, ο Lynch προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη νωρίτερα φέτος, όταν, εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσπάθησε να αποκαταστήσει τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω ενός από τους αγωγούς Nord Stream που διασχίζουν τη Βαλτική Θάλασσα και καταλήγουν στη Γερμανία. Τόσο οι γερμανικές όσο και οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι αντιτίθενται σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία του Lynch στο Chiren έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Κομισιόν, η οποία έχει ανακοινώσει σχέδια για την κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μετά το 2027, και αρκετών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν αγοράσει ρωσικό αέριο τα τελευταία τρίμηνα και δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να το κάνουν.

Αγωγός από τη Ρωσία

Η Βουλγαρία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση, καθώς ο τελευταίος ενεργός αγωγός που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γνωστός ως TurkStream, διέρχεται από το έδαφός της. Την άνοιξη, οι βουλγαρικές αρχές προσέγγισαν Αμερικανούς επενδυτές με την πρόταση να αγοράσουν μερίδιο στο τμήμα του TurkStream που περνά από τη χώρα, τροφοδοτώντας τις εικασίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η Βουλγαρία προσπαθούσε να προστατεύσει τη ροή του ρωσικού φυσικού αερίου με την εμπλοκή Αμερικανών επενδυτών. Ενώ οι συνομιλίες δεν οδήγησαν πουθενά εν τέλει, σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι Βούλγαροι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει τι επιδίωκαν να πετύχουν με την υποστήριξη των Αμερικανών επενδυτών.

Οποιαδήποτε πρόσθετη αποθηκευτική δυνατότητα στο Chiren θα είναι περιζήτητη τόσο από όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να εισάγουν ρωσικό φυσικό αέριο όσο και από όσους επιθυμούν να στραφούν σε νέους προμηθευτές, δήλωσε ο Martin Vladimirov, εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας στο Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας, ένα think tank με έδρα τη Σόφια.

Ο Wang δήλωσε από τη μεριά του ότι δεν είχε καμία σχέση με το εγχείρημα Nord Stream 2 του Lynch, καμία σχέση με το TurkStream και καμία σχέση με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει το πώς η πιθανή επέκταση της Chiren ταιριάζει στα σχέδια για την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ο υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Zheco Stankov, δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι ο Lynch έχει μακρά ιστορία συναλλαγών που σχετίζονται με τη Ρωσία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ηγήθηκε μιας κοινοπραξίας επενδυτών για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων της Yukos Oil. Πριν από τρία χρόνια, οργάνωσε την εξαγορά της ελβετικής θυγατρικής της Sberbank, της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας, αφού έλαβε το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου που είχε υποβληθεί σε κυρώσεις.

Πιο πρόσφατα, η απόπειρα του Lynch να αγοράσει την Nord Stream 2, την εταιρεία που κατέχει τον μοναδικό (εν δυνάμει λειτουργικό) αγωγό που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει τον Μάιο ότι θα φροντίσει ώστε η Nord Stream 2 να μην τεθεί σε λειτουργία. (Οι άλλοι τρεις αγωγοί Nord Stream υπέστησαν ζημιές σε υποθαλάσσια επίθεση το 2022).

Η αποθήκη Chiren κατασκευάστηκε μέσα σε ένα εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου τη δεκαετία του 1970. Το 2021 ξεκίνησε ένα σχέδιο ύψους 285 εκατ. ευρώ για τον διπλασιασμό της χωρητικότητας του Chiren, το οποίο όμως σταμάτησε το 2024 λόγω έρευνας των ευρωπαϊκών εισαγγελέων για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

